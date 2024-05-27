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4縣市大雨特報！鋒面強襲「雨擴全台下7天」　影響最劇時間曝

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者閔文昱／台北報導

鋒面影響，今（27日）天氣不穩定。中央氣象署傍晚6點35分針對4縣市發布大雨特報，同時也提醒，今夜至明天上半天雨勢最明顯，各地都有降雨機率，到了周三（29日）雖降雨空檔增加，但周五（31日）又有另一鋒面接近，未來一周受鋒面來回影響，水氣偏多，天氣較不穩定。

氣象署指出，因鋒面接近，今日南投、花蓮、高雄山區及屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨及強陣風，山區請慎防坍方及落石。另外中央氣象署預報員黃恩鴻也提醒，今天深夜到明天上半天是鋒面影響最明顯的時候，各地降雨機率高， 特別在西半部有大雨或局部豪雨的發生機會。

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▲▼未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供，下同）

氣象署預估，周三鋒面南移至巴士海峽，台灣環境吹偏東北風，中南部及東南部地區仍有局部短暫陣雨甚至雷雨，午後並有局部較大雨勢發生的機率，不過降雨空檔增加，降雨範圍也較小，而其他地區為多雲，僅午後有局部短暫陣雨；北台灣天氣稍涼，高溫略降，而低溫降到22、23度左右。

到了周四（30日）鋒面逐漸北移，環境再轉為偏南風，各地溫暖悶熱，水氣增多，中南部地區仍有短暫陣雨或局部雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，且午後發展較明顯，西半部山區有局部較大雨勢發生的機率。

▲▼未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，周五（31日）另一鋒面接近，水氣多，各地降雨再增，各地皆有局部短暫陣雨，其中西半部及東北部地區降雨較明顯，有局部雷雨的機會，且午後西半部地區並有局部較大雨勢發生的機率；周六、周日（6月1日、2日）鋒面影響，各地降雨機率高，並有局部較大雨勢發生的機率，尤其西半部地區降雨範圍較廣、空檔較短。

氣象署提醒，未來一周台灣環境受鋒面來回影響，影響期間水氣偏多，天氣較不穩定，易有中、小尺度對流系統帶來短延時強降雨、雷擊及強陣風，而鋒面通過後，東北季風帶來較乾涼的空氣，整體降雨趨緩，且北台灣天氣轉涼，請留意天氣變化快速。

大雨地區

花蓮縣、高雄市、南投縣、屏東縣

▲大雨特報

▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署

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