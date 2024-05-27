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大陸 大陸焦點 特派現場

中國設立「國家大基金」1.5兆元　支持半導體產業

▲▼晶片,半導體,芯片。（示意圖／CFP）

▲中國持續注資扶持半導體產業。（示意圖／CFP）

文／中央社台北27日電

中國半導體產業打造國家隊，國家大基金三期成立，註冊資本計新台幣1.5兆元（約人民幣3440億元），中國財政部為最大股東，持有17.44%股份。

財聯社、21世紀經濟報導、每日經濟新聞等媒體今天報導，據商業查詢平台天眼查資料，國家積體電路產業投資基金三期股份有限公司（簡稱國家大基金三期）24日成立，法定代表人為張新，註冊資本計1.5兆元。

國家大基金三期經營範圍為私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務，以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動，以及企業管理諮詢。

中國財政部為國家大基金三期最大股東，持有17.44%股份，其他股東包括國開金融有限責任公司、上海國盛（集團）有限公司、中國工商銀行、中國建設銀行、中國農業銀行等19名股東共同持股。

國家積體電路產業投資基金二期股份有限公司（簡稱國家大基金二期）在2019年10月22日成立，註冊資本計9064.26億元（約人民幣2041.5億元）。

國家大基金二期股東包括中國財政部、國開金融有限責任公司、成都天府國集投資有限公司、浙江富浙積體電路產業發展有限公司、中國煙草總公司、武漢光谷金融控股集團有限公司等27名股東。

國家積體電路產業投資基金股份有限公司最早成立於2014年9月26日，註冊資本計4383.16億元（約人民幣987.2億元），股東組成包括中國財政部、國開金融有限責任公司、中國煙草總公司、北京亦莊國際投資發展有限公司、中國移動通信集團有限公司等16名股東。

相關機構指出，國家大基金前兩期主要投資方向集中在設備和材料領域；國家大基金三期除了延續對半導體設備和材料的支持外，很可能將高頻寬記憶體（HBM）等高附加價值動態隨機存取記憶體（DRAM）列為重點投資物件。

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