球賽上啃咬男童耳朵「詭異大叔找到了」　親曝2人關係急喊冤

▲BBC轉播球賽，意外拍到男子啃咬男童耳朵。（圖／翻攝自YouTube）



記者吳美依／綜合報導

英國廣播公司（BBC）4月轉播一場撞球比賽時，意外拍到觀眾席一名成年男性「詭異啃咬」前方男童的耳垂，引發各界震驚與譴責，甚至要求當局介入。他的真實身分如今被《每日郵報》曝光，而且似乎感到相當冤枉，不僅發文解釋2人是親戚關係，還宣稱這是表達愛意的正常方式。

根據世界司諾克錦標賽轉播畫面，男子從後方逼近男童耳邊，說完悄悄話之後，忘情啃咬對方的耳垂。不過，孩子似乎一點也不在意，發現自己上鏡頭之後，還開心地微笑揮手。

Man who was caught NIBBLING a child's ear on live TV has been identified.



The video of a Stefano Voci nibbling a boy’s ear on live TV gained over 12m views sparking an investigation.



NotFarLeftAtAll pic.twitter.com/JXHhwi3uXL — Daily Mail Online (@MailOnline) June 14, 2024

《每日郵報》如今找到了當事人，他是43歲義大利公民沃奇（Stefano Voci），住在米蘭近郊的代西奧（Desio），職業是推高機操作員，還擔任地方捐血組織的副主席，事發當時正在英國拜訪親戚。

風波爆發後，沃奇曾撰寫一篇臉書貼文解釋，自己與男童是親戚關係，「有很多事情需要澄清……我只是像其他人一樣分享愛與情感，卻被惡意曝光。」他強調不會被網友惡意影響，但要求酸民遠離家人，「願上帝保佑你們所有人，也向你們所有人致上最美好的祝福。」

《每日郵報》表示，他們已經確認沃奇與男童確實是親戚，不過為了保護孩子，選擇不披露過多資訊。不過，沃奇發文澄清之後，卻仍刪除了所有社群媒體帳號。

球賽畫面播出之後，許多網友抨擊沃奇的行為不妥又噁心，甚至報案要求當局介入。英國南約克郡警方因此展開調查，但於本周稍早宣布結案，不會採取進一步行動。發言人解釋，警方審查之後判定，此案未涉及犯罪行為。