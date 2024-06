球賽上啃咬男童耳朵「詭異大叔找到了」　親曝2人關係急喊冤

▲BBC轉播球賽,意外拍到男子啃咬男童耳朵。(圖/翻攝自YouTube)



記者吳美依/綜合報導

英國廣播公司(BBC)4月轉播一場撞球比賽時,意外拍到觀眾席一名成年男性「詭異啃咬」前方男童的耳垂,引發各界震驚與譴責,甚至要求當局介入。他的真實身分如今被《每日郵報》曝光,而且似乎感到相當冤枉,不僅發文解釋2人是親戚關係,還宣稱這是表達愛意的正常方式。

根據世界司諾克錦標賽轉播畫面,男子從後方逼近男童耳邊,說完悄悄話之後,忘情啃咬對方的耳垂。不過,孩子似乎一點也不在意,發現自己上鏡頭之後,還開心地微笑揮手。

Man who was caught NIBBLING a child's ear on live TV has been identified.



The video of a Stefano Voci nibbling a boy’s ear on live TV gained over 12m views sparking an investigation.



NotFarLeftAtAll pic.twitter.com/JXHhwi3uXL