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耐熱無毒PE保鮮膜「美式賣場」獨家販售！幫家人顧食安「限時優惠」5／27開搶

▲▼GLAD Wrap PE保鮮膜。（圖／記者湯興漢攝）

▲市面上各種品牌與材質的保鮮膜總讓人眼花撩亂，但其實應該要依據日常的使用習慣挑選合適材質，才能真正幫全家人守護食安健康。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

重視食安已經成為全民運動了！包括吃下肚的食用油、蔬果、肉品是否有額外添加物，現在都想幫全家人把飲食安全掌握好。但其實，食安陷阱不僅限於食物，有時沒有仔細看清楚產品資訊就不當使用的話，也可能悄悄掉進食安陷阱中！就像是廚房必備的保鮮膜，市面上各種品牌與材質總讓人眼花撩亂，但其實挑選理由只有一個，那就是——無論如何都應該要依據家中的使用習慣挑選適合的保鮮膜，並且還要用對方法，才能真正幫全家人守護食安健康。

在美國上市超過50年、贏得老中青消費者信賴的GLAD保鮮膜，在台灣其實也默默累積了一批支持者。旗下的GLAD Press’n Seal強力保鮮膜，一直是美式賣場會員定期補貨的廚房用品之一，去年引進另一款GLAD PE 保鮮膜後，也以重視安全的品質與好用度賣出好成績和回購率，最近更迎來少見的限時特價，就是要讓在乎廚房食安的煮夫煮婦把握時間加緊補貨，還沒體驗過GLAD PE 保鮮膜的人，也能趁著這波優惠好好試用！

常烹調的民眾應該知道，避免食物味道混雜一起，保鮮膜就是最給力的選擇，吃不完的午晚餐放進冰箱前，也需要在還冒著熱氣的食物上頭覆蓋一層保鮮膜，才不會讓冰箱充斥著食物味道。下一餐要吃之前，還得再把碗盤從冰箱取出，放進微波爐裡復熱後才能享用。從常溫溫度、冰箱降溫到微波爐加熱，這讓保鮮膜必須要能在不同溫度下的環境，長時間直接與食物接觸，並且不能產生有害物質、造成吃下肚的危害，在重視食安議題的現在，是煮夫煮婦必須審慎選擇並使用保鮮膜的關鍵。

▲▼GLAD Wrap PE保鮮膜。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼主打使用無PVC、無毒PE材質，同時也不含塑化劑及雙酚A的GLAD PE保鮮膜，讓全家人不用擔心保鮮膜遇熱產生有害物質。

▲▼GLAD Wrap PE保鮮膜。（圖／記者湯興漢攝）

過去使用它牌保鮮膜，往往會因為安全疑慮而在加熱前把保鮮膜撕除，但少了保鮮膜覆蓋的食物，就容易在加熱過程流失水分，讓原來的美味度大打折扣。來自對食安議題格外重視的美國，GLAD PE保鮮膜備受愛用的關鍵，就在於主打使用無PVC、無毒PE材質，同時也不含塑化劑及雙酚A，耐熱溫度甚至可達攝氏100°C，強調能避免過去爸爸媽媽擔心碰到熱食、放進微波爐加熱，會溶出有毒物質等問題，既能重現宛如現煮的美味，也不用擔心把毒素吃下肚，更不必犧牲對於口感的追求，而且還能維持食物新鮮度，避免食物腐壞，讓食材再也不浪費。

▲▼GLAD Wrap PE保鮮膜。（圖／記者湯興漢攝）

▲強調使用安全材質，同時也能送進微波爐加熱的GLAD PE保鮮膜，讓在乎食安的煮夫煮婦，和經常需要帶便當的學生和上班族，未來追求食用安全的同時也不用再犧牲口感與美味！

對於兼顧安全、保鮮與美味的GLAD PE保鮮膜，感到久違的動心了嗎？碰上美式賣場超難得祭出的限時優惠，不妨把握把它們帶回家試用的機會。原價549元的GLAD PE保鮮膜，此次超阿莎力直接下殺110元，特價439元的優惠時間僅有2024/5/27～2024/6/9短短14天，開賣第一天就先入手一組回家試用，體驗後覺得不錯，還有好幾天的時間可以慢慢回購！煮夫煮婦現在可以不用拼命塞剩菜，有帶便當需求的學生、上班族，也能輕鬆藉由材質安全的GLAD PE保鮮膜，抓緊加熱效率還能重新享受食物的新鮮風味。

▼GLAD PE保鮮膜於美式賣場獨家販售，2024/5/27～2024/6/9更祭出下殺110元、特價439元的限時優惠！

▲▼GLAD Wrap PE保鮮膜。（圖／資料照）

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保鮮膜食安GLAD廚房用品特價美式賣場

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