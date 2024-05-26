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震後帶頭救經濟！玉里醫院院長購大西瓜　分贈同仁甜蜜一夏

▲▼玉里醫院院長簡以嘉購入25顆大西瓜，隆重舉行贈瓜儀式，分享同仁。（圖／玉里醫院提供，下同）

▲玉里醫院院長簡以嘉購入25顆大西瓜，隆重舉行贈瓜儀式，分享同仁。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

5月正是花蓮玉里地區西瓜的採收期，傳出盤商以西瓜有水傷等理由，將西瓜價格砍半，讓已經因震後交通不便滯銷的西瓜農血本無歸。衛生福利部玉里醫院長年關懷鄉親，簡以嘉院長聽聞震後瓜農之不易，立刻向玉里在地瓜農購入足足25顆大西瓜，並在日前隆重舉行贈瓜儀式，分贈大西瓜至各科室及各院區，讓所有玉里醫院的同仁都能享用香甜沁涼的玉里大西瓜，帶頭強力推廣在地西瓜的美味。

▲▼玉里醫院院長簡以嘉購入25顆大西瓜，隆重舉行贈瓜儀式，分享同仁。（圖／玉里醫院提供，下同）

玉里醫院簡以嘉院長呼籲道：「作為玉里在地醫療機構，我們不僅要照顧好玉里醫院的住民，也關懷著在地玉里鄉親的生活，4/3大地震後，花蓮正在復甦，彼此更應該相互照應，玉里醫院看見了瓜農的困難，也感受到他們對土地的熱愛。贈瓜活動是我們小小的一片心意，希望能夠幫助他們渡過難關，因為唯有我們團結一心，才能共同度過艱難的時刻！」

▲▼玉里醫院院長簡以嘉購入25顆大西瓜，隆重舉行贈瓜儀式，分享同仁。（圖／玉里醫院提供，下同）

各級主管也響應簡院長的邀請來到員工消費合作社餐廳，領取香甜多汁的大西瓜，彼此聯絡感情，一同感受這溫馨歡喜的時刻，畢竟這場活動不僅是簡單的買瓜關懷農友，也彰顯著玉里醫院與社區之間深厚的連結，同時透過這樣的活動推廣玉里西瓜的銷售，帶動在地瓜農經濟，玉里醫院期望透過這次的活動，拋磚引玉，能夠增進醫院與社區之間的互動，成為在地好醫院、好厝邊，實踐「取之於社會，用之於社會」的價值！

在地瓜農表示：「與玉里醫院不僅是商業的合作，更像是交了一個可靠的朋友，我們平常也經常和玉醫員工相處愉快，有他們對農民辛勤勞動的肯定，相信我們大家都會愈來愈好！」通過贈瓜活動促進農業經濟的同時也振奮了整個社區的精神，玉里醫院和社區融合為一體，從小細節開始一點一滴地努力，為復甦花東發展而共同努力。

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關鍵字：

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