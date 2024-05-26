台灣信徒紮根「東方麥加」湄洲島！　經營餐車小賣部：更貼近媽祖

記者蔡儀潔／福建報導

有「東方麥加」美譽的福建湄洲島，是媽祖信徒朝聖之地，也有不少台灣人紮根在島上，或開創文旅事業，或虔誠服侍媽祖。在媽祖祖廟擔任義工的王淑華向《東森新媒體ETtoday》表示，在湄洲島更貼近媽祖文化，所有經歷和父輩口耳相傳的故事，變成點線面畫成了一幅圖。

▲王淑華在整理餐車的產品。（圖／記者蔡儀潔攝）

俗話說「天下媽祖，祖在湄洲」，出生宜蘭的王淑華與和丈夫饒瑞和，因遇上2008年金融風暴，收掉開在崑山的運動器材工廠，信奉媽祖的夫妻倆在因緣際會下，2021年到湄洲媽祖祖廟做義工，薪水僅1700元（人民幣，下同，約新台幣7200元）。

「台灣有句話叫『拜媽祖也要顧腹肚』」，王淑華受訪表示，祖廟廟方在聖旨門廣場安排了位置，他們經營餐車小賣部，服務來上香的信徒，閒暇之餘賺一點生活費，不過盈利的一半要奉獻給媽祖，平均每人月收入約7000元（約新台幣3萬元）。

▲王淑華。（圖／記者蔡儀潔攝）

雖是台灣夫妻經營，但並沒有販售多種台灣飲料零食。對此，王淑華表示，香客與遊客完全不同，更加講究速度，所以基本套用便利商店模式，以前也曾賣過臭豆腐，但因味道太大被認為不文明不雅觀，最後取消了，「很多人在問為什麼你這裡沒有什麼台灣特色，我告訴他說沒有特色，就是我最大的特色。」

對王淑華來說，無論台灣的媽祖還是湄洲媽祖，在她心裡通通都一樣，若有什麼不同的感受，那便是在湄洲島能更瞭解媽祖文化，因為祂的根在這裡、發源地在這裡，「我所瞭解的和父輩那一代傳承的，全部都變成點線面，畫成一幅圖。」

▲來自高雄的鄭雅萍。（圖／記者蔡儀潔攝）

同樣在湄洲島的台灣人還有來自高雄的鄭雅萍，她因結識了湄洲媽祖祖廟董事長林金贊，加上瞭解當地的福利政策，於2018年底將自創的「馬蹄鐵」餐廳開到島上，成為湄洲島第一家台資餐飲企業。

鄭雅萍開設的「馬蹄鐵餐飲吧」屬於一種復合式音樂餐廳，並融入台灣元素。她表示，剛來時發現大陸消費者口味偏甜，苦味的咖啡賣得並不好，反而台式奶茶大受歡迎，店裡就有賣波霸珍珠奶茶、奶茶三兄弟等。

鄭雅萍分享訣竅在於茶類不一樣，她選擇從台灣進口原材料，用的是古早味紅茶做基底，因此沖製出來的各類奶茶味道更特別。

這幾年隨著湄洲島文旅產業快速發展，鄭雅萍的餐飲事業越做越大，在沙灘邊、文甲碼頭等地都陸續開分店。身為媽祖信徒的她表示，因媽祖的緣分才來到湄洲，「我一定會陪伴媽祖在這裡。」

資料顯示，湄洲島是媽祖文化的發祥地，全球49個國家和地區有上萬座媽祖分靈廟，敬仰者達3億多人；每年來島朝聖觀光的台灣民眾達30萬人次，是海峽兩岸往來最密集的地區之一。隨著近年文旅產業蓬勃發展，截至今年4月24日，湄洲島年內累計接待遊客突破100萬人，比2023年提前了12天，按年增長21.9%。