不爽前女友提告！保時捷男空氣步槍狂轟更生機構　窗戶天花板毀了

記者邱中岳／台北報導

北市文山區木柵路2段在24日下午6時許，發生一處更生機構門口遭人開槍，警方調閱監視器後掌握嫌犯身分，事後在北市大同區將人攔查，並在租來的保時捷跑車上，查扣作案用的空氣步槍，嫌犯到案後表示，因為與前女友分手，又因車子的問題遭前女友提告，最後才會憤而前往前女友上班地點開槍洩憤。

警方調查，36歲的姚姓男子，在24日下午6時許，開著租來的保時捷跑車，前往北市木柵路2段上的一處更生機構門口，並在車上邊開車邊持空氣步槍，朝更生機構狂開3、4槍，導致窗戶玻璃、輕鋼架天花板遭槍擊破壞，所幸並沒有造成人員傷亡，更生機構人員見狀立刻通知警方到場處理。

▲男友不滿分手還被前女友告，憤而跑到前女友工作地點開槍。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方到場採證完畢，也立刻調閱監視器追人，在2個小時左右火速掌握姚姓男子行蹤，並且在北市大同區延平北路2段攔查姚姓男子，並在姚姓男子的車上找到做案用的空氣步槍1把，最後將姚姓男子帶回警局偵訊，訊後依照恐嚇、毀損等罪嫌，將姚姓男子移送地檢署偵辦。

▲男子持空氣步槍（紅圈）朝更生機構狂轟，導致機構裡的玻璃、輕鋼架天花板遭毀損。（圖／記者邱中岳翻攝）

姚姓男子向警方指出，因為與許姓前女友分手，但是因為車子問題，遭到許女提告侵占等罪，所以一時氣不過，開著租來的保時捷跑車，跑到許女上班、專門為更生人轉介工作的更生機構開槍洩憤，警方事後也將犯案的空氣步槍送往相關單位鑑驗，釐清槍枝殺傷力。