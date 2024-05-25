染性病抓包妻外遇！人夫有陰影8年沒愛愛　分居4年心寒訴離





▲人夫因染上性病而抓包妻子外遇，雙方因此8年沒有性生活，人夫決定訴請離婚。（示意圖／123RF）

記者陳韻如／桃園報導

男子阿輝(化名)與妻子小君(化名)結婚多年，育有兩名子女，但某年阿輝突然染上性病，經追問之下，小君才坦承外遇，阿輝因此產生陰影，長達8年未與小君發生關係，之後更因此分居逾4年。阿輝認為，雙方婚姻已破裂，因此向法院訴請離婚獲准。

阿輝主張，他與小君1999年底結婚，並育有兩名子女，但因小君外遇，還與人發生性關係，導致雙方已無夫妻性生活長達8年，且也分居4年，婚姻早已破裂，難以繼續維持，因此提出離婚訴訟。

對此，小君則自承，在婚姻關係存續中，有與阿輝以外之人合意性交，但她是因受到原生家庭影響，對婚姻關係無安全感所導致，外遇持續約4、5年，但早已斷絕來往。小君希望阿輝可以給雙方婚姻關係機會，且阿輝是因為工作關係沒住家裡，這並不算分居，而雖兩人已8年未有性交行為，但她並不願意離婚，她會一直在家等候阿輝。

不過，經法院調查，發現阿輝曾罹患性病，經質問下，小君才坦承外遇，而阿輝也因此有了陰影，幾乎不再與小君同房。另外，小君曾在阿輝父母家中誣指阿輝外遇(該時他尚未罹患性病)，還向阿輝表示要離婚，直到提起訴訟之前，小君也多次表達要離婚，雙方也因阿輝工作關係分居4、5年。

法官認為，因阿輝懷疑小君外遇，導致夫妻性事障礙，傷害雙方情感，夫妻關係產生隔閡，而且兩人分居多年，感情、生活均已疏離，也缺乏良性互動、無積極關心對方，足見情感基礎已然喪失，難再有良性之互動，因此判准離婚，小孩部分則由雙方共同撫養。