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30年前「超商南霸天」高屏店數僅次小七　今剩5店成時代眼淚

▲▼超商,便利商店。（圖／達志／示意圖）

▲30年前1超商在高屏地區展店數量一度超過230間，今剩5店成時代眼淚。（圖／達志／示意圖）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣超商四處林立，數量與密集度僅次於南韓，排名世界第2，而台灣的超商主要可以分為4家，分別是7-ELEVEN、全家、萊爾富與OK，不過20、30年前在高雄周邊地區，其實還有一間幾乎只有在地人才知道的「界揚超商」，展店數量一度超過230間，僅次於當時的統一超商，直到近年才逐漸沒落、淡出市場。

經常分享高雄大小事的臉書粉絲團「高雄點Kaohsiungtien」近日發文介紹，高雄起家的界揚超商創立於1989年，第一家門市設立在鳳山經武路，1999年時高屏地區展店數已經超過230間，僅次當時的統一超商，幾乎大街小巷都能看到，每天來客數約在15至18萬人、年營收約30億元。

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然而自2000年後，隨著5大超商（7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK、福客多）科技化以及以靠財團優勢大規模展店策略，導致包含界揚在內的小型超商（像是翁財記、台糖蜜鄰、小豆苗、中日超商等）客人與營收被大量分食，進而逐漸淡出市場成為時代眼淚。

▲▼時代眼淚！25年前這1超商高屏地區店數逾230間 僅次於統一。（圖／翻攝自高雄點 Kaohsiungtien）

▲高雄點表示，這間超商有時候會挖到讓人驚奇的冷門商品。（圖／翻攝自高雄點 Kaohsiungtien）

高雄點Kaohsiungtien指出，界揚超商目前在高雄僅剩不到5家，應該都是在公司解散後以自營方式繼續營業，且店內仍維持在3、40年前的傳統模樣，不能繳費、不能預購、不能買車票也不能行動支付，但大家看到還是可以進去逛逛，有時候會挖到讓人驚奇的冷門商品。

貼文一出立刻引發網友熱議，也釣出不少在地人回憶，「以前我家巷口也有一家界揚，它感覺很像我家巷口的柑仔店，真的會買到一些在一般超商看不到的古早味」、「小時候大部分界陽超商都會擺放大型電玩，一堆人排隊等著玩」、「都是小時候滿滿的回憶」、「我都去買蘋果造型的汽水然後打機台」。

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