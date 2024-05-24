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社會 社會焦點 保障人權

藥頭藏逢甲商圈被揪出！搬回霧峰老家繼續賣　警拋震撼彈抓5人

記者鄧木卿／台中報導

台中警方去年在逢甲商圈破獲李姓男子經營的販毒據點後，李嫌不願放棄暴利，竟然大膽的將毒品移到霧峰老家繼續販賣，警方擔心李嫌可能擁槍自保，於是動用30名警力到場，先朝屋內丟擲2顆震撼彈，震耳欲聾的巨響，包括李嫌在內的5人全嚇得趴倒在地，警方破門而入順利逮捕，查扣大約340公克，全案依法送辦。

▲▼台中警方攻堅前，先投擲震撼彈，爆炸巨響讓5名毒蟲嚇傻趴地。（圖／警方提供，下同）

▲▼台中警方攻堅前，先投擲震撼彈，爆炸巨響讓5名毒蟲嚇傻趴地。（圖／警方提供，下同）

52歲的李姓藥頭原本在逢甲地區販毒，即使據點被查獲，但毒品市場龐大，利潤太誘人，認為最危險的地方就是最安全，竟然大膽搬回霧峰老家另起爐灶，作為販毒據點，半年來淨賺百萬元，結果，蜂擁而來的藥腳，經常在寧靜住宅區出入，反而引起注意。

▲▼台中警方攻堅前，先投擲震撼彈，爆炸巨響讓5名毒蟲嚇傻趴地。（圖／警方提供，下同）

警方認為，李嫌販毒量大，可能會擁槍自保，因此前往查緝時，由特勤員警先丟擲2顆震撼彈，「砰、砰」2聲，讓屋內的李嫌和4名藥腳全都驚嚇呆滯，趴地束手就擒。

▲▼台中警方攻堅前，先投擲震撼彈，爆炸巨響讓5名毒蟲嚇傻趴地。（圖／警方提供，下同）

警方在屋內搜出海洛因7包（總毛重13.71公克）、安非他命5包（總毛重288.66公克）、毒品咖啡包8包（總毛重32.76公克）、電子磅秤3台、玻璃球1支、行動電話4支、現金1萬2千元等，案經檢察官偵結後，依違反毒品危害防制條例罪嫌提起公訴，李嫌後來10萬元交保，4名藥腳無保請回。

▲▼台中警方攻堅前，先投擲震撼彈，爆炸巨響讓5名毒蟲嚇傻趴地。（圖／警方提供，下同）

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