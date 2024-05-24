兒搭中捷被砍！父喊「傷痛停在這就好」　設計盾牌、安全棍放置車廂

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

台中捷運21日發生砍人案件，造成「長髮哥」許姓男子及17歲呂姓高中生傷重住院。呂姓高中生的父親今出面受訪，表示兒子恢復狀態良好，一切都往好的方向發展。針對中捷安全性的問題，呂父表示，他有設計出一套盾牌、安全棍想放置捷運車廂提供給警民使用，希望未來能夠有效防範類似事件發生。

▲中捷砍人案，高中生父親出面受訪 。（圖／記者白珈陽攝）

呂父表示，目前兒子恢復狀況良好，生活作息也都正常，一切往好的方向發展，而他也開玩笑詢問兒子，「還敢搭捷運嗎？終身免費耶！」兒子則堅強回應，他還是有信心的。

不過，說到兒子遭砍受傷，呂父仍然忍不住情緒紅了眼眶，並哽咽表示，看到兒子被砍的畫面，至今還深深刻印在他腦海中，這對於父母親來說真的很痛，只希望類似事件到此為止就好，不要再有更多人受到傷害。

呂父進一步說道，他看到當時的影像，發現有不少民眾拿雨傘，甚至是徒手在防衛，也讓他相當敬佩，但為了能讓民眾可以更有效自保，他也設計出一套盾牌跟安全棍，希望可以放置在中捷車廂，若未來再有這樣的事件，可以避免掉更多的傷害。

▲▼呂父設計的盾牌及安全棍。（圖／記者白珈陽翻攝）

呂父提到，他希望可以為社會做點事情，不希望這次的案件是用仇恨來結束，希望可以透過正面的方式，盡一點小小力量回饋社會。