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她作息正常還跑100K超馬　莫名胸痛竟是超兇狠「侵襲性乳管癌」

▲茂盛醫院致贈跑步鞋。（圖／記者游瓊華攝）

▲許小姐戰勝乳癌，重回馬拉松賽事，茂盛醫院特地致贈跑步鞋，肯定她以運動家的精神抗癌。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中48歲的許小姐是100公里的超跑選手，平時早睡早起、飲食清淡，十年來為了加強體能，每天晨跑10公里後才去上班，但日前因莫名胸痛至茂盛醫院檢查，確診右胸為1期的「侵襲性乳管癌」，許女在術前下著豪雨的最後一跑中邊跑邊哭，努力完賽，所幸之後經手術切除2公分乳癌細胞，同時並採用「手術中放射治療」，現已能重回她最愛的馬拉松賽事。

▲100公里超馬跑者罹患乳癌，但不向病魔屈服，戰勝癌症。（圖／茂盛醫院提供）

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▲許小姐事馬拉松愛好者，手術前還挑戰了100K超級馬拉松。（圖／茂盛醫院提供）

茂盛醫院日前贈予一雙跑鞋給許小姐，肯定她以運動家的精神抗癌。許小姐表示，自從先生過世後，她透過運動找回生活步調。每天下班後要料理家務外，還擔任義消、學校的安心媽媽，週末假日都排滿大大小小的馬拉松比賽，但去年底，胸部常突然一陣剌痛，持續了2週後，決定到醫院求診。

結果從X光乳房攝影以及斷層掃瞄發現，許女右邊乳房上外側，有不正常顯影圓形的腫塊，尺寸約2公分，透過組織切片確認為1期的「侵襲性乳管癌」，所幸癌細胞並沒有擴及肌肉層、乳頭皮膚，淋巴線也沒有明顯變大，非嚴重侵入性，積極治療就能痊癒。

▲許小姐罹患侵襲性乳管癌。（圖／記者游瓊華攝）

▲許小姐透露，自己作息規律、飲食正常，卻罹患侵襲性乳管癌，坦言確診時相當震驚。（圖／記者游瓊華攝）

許女坦言，知道罹癌當下可謂晴天霹靂，畢竟自己生活規律、飲食清淡、每天運動，還去跑超馬，癌症怎麼會找上身？但在家人討論後，決定速戰速決、積極抗癌，請乳房外科醫師黃啟瑜儘快開刀，也擔心術後再也無法參加馬拉松，所以確診前報名的100公里超馬比賽，她堅持一定要出賽。

許小姐分享，「比賽當天下著大雨，又濕又冷，有一半跑友棄賽，我也感受到因病而衰弱的體力，但還是拼命跑也不想棄賽，因為這可能是人生中最後一場100K，所以一邊跑、一邊哭，終於靠著意志力在比賽時間倒數之際跑抵終點。

▲100公里超馬跑者罹患乳癌，但不向病魔屈服，戰勝癌症。（圖／茂盛醫院提供）

▲許女右邊乳房上外側，有不正常顯影圓形的腫塊。（圖／茂盛醫院提供）

醫師黃啟瑜表示，手術採用乳房保留、前哨淋巴切片、手術中放射等方式，能保留良好的乳房外觀，省去術後傳統放射性療法的頻繁又漫長的療程時間，降低對病患在生活及工作上的干擾，非常適合職業婦女。黃啟瑜也強調：初期乳癌在手術後，存活率可接近100%，術後休養半個月即能恢復原先的運動習慣，不影響許女士原訂的馬拉松賽事。

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