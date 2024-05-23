6月禁團令「不排除我們先釋善意」　李孟諺：觀光開放不是兩國論

▲新任交通部長李孟諺首度與媒體茶敘 。（圖／記者蔡亞樺攝）



記者蔡亞樺／台北報導

賴清德總統520就職演說提及，重啟雙邊對等觀光旅遊，業者要求，先解除不合理的6月禁團令。新任交通部長李孟諺今（23日）與媒體茶敘時表示，最近召開跨部會會議，5月底提出方案，「不排除我們先釋善意」，他認為對岸有所誤會，把觀光開放變成兩國論，過度政治化。

李孟諺表示，賴總統就職演說提到兩岸對等增加觀光交流，會朝這個方向努力，最近跨部會開會協商，針對6月1日出團會盡速跟大家報告。他坦言，台灣現在有開放自由行，對岸連自由行都沒有開，前陣子開放團客僅限於福建到馬祖，對等上「我們開得比較大」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李孟諺指出，國內旅客到中國大陸旅遊，今年1、2月平均18至20萬人次，國人到大陸還是以自由行為大宗，自由行沒有受到限制，他也期待兩岸循序漸進互相開放，增加彼此交流，有更多良性循環。

觀光旅遊業者日前揚言，若6月1日禁團令沒解決，將上街抗議，對此李孟諺說，今年自由行1、2月18萬到20萬人次，加上3至5月及團客，22、23萬人次台灣到大陸自由行，團客開放也希望朝這個方向。

業者認為6月禁團令不合情理法，甚至不合憲，對此李孟諺說，兩岸觀光從情理角度，「對岸開的比我們還少，對岸連自由行遊客都不讓過來」，法的角度依觀光條例從國家整體利益考量，情理法是有所本、有所依據，交通部也跟業者站在一起，但考慮國家政策跟兩岸對等衡平性的問題，還請業者了解國家立場。

李孟諺強調，520之後局勢每日有新的變化，整個方案還在研商，跨部會會議近期召開，希望5月底有方案，「不排除我們先釋出善意」，不要說釋出很大善意最後被打臉，能夠循序漸進是最好的。

李孟諺也說，對等好像對岸有所誤會，以為開自由行就開自由行、開團客就開團客，對岸把觀光對等認為是國與國，變成政治解讀，觀光開放變兩國論，過度政治化。

另外，李孟諺提到，今年1到3月有200萬國際觀光客進來，雖然離今年國際觀光客目標1千萬還有點距離，但觀光署非常努力，已有相關計畫以1千萬為目標去推動。