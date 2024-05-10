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社會 社會焦點 保障人權

新北男租車多日「打死不還」　車行員工拿球棒討車...反遭逮捕

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區一間租車公司，上個月（4月）底，一名男子租下一輛白色轎車，卻遲遲未歸還，日前店家再次索討，男子透漏行蹤後，車行員工擔心男子又不歸還，自行開車前往討車，但男子看到店員後，立即開車逃逸，不慎與路中車輛發生擦撞，店員則持球棒徒步追車，警方循線，逮獲持球棒的店員，並移送法辦。

▲黃男租車不還，店員追討時，黃男擦撞其他車輛逃逸。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲黃男租車不還，店員田男當街持球棒追趕，黃男擦撞其他車輛逃逸。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，28歲黃姓男子4月25日，前往新北板橋某車行租車，並約定2天後（27日）歸還，但黃男卻未如期歸還，車行致電索討，黃男卻諸多藉口，或是假意要到店內，卻又突然失聯，讓車行十分氣憤。30日晚間9時許，車行再次致電，得知黃男在板橋公園街附近，21歲店員田男立即前往索討。

▲黃男租車不還，店員田男當街持球棒追趕，黃男擦撞其他車輛逃逸。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲車行店員田男當街持球棒追趕，黃男擦撞其他車輛逃逸。（圖／記者陸運陞翻攝）

田男抵達公園街後，企圖將車上的黃男攔下，但黃男擔心遭到不利，立即開車逃竄，田男則持球棒在後方追趕，黃男則擦撞2輛轎車後逃逸，最後將車違停在台北市萬華區，遭到警方拖吊。由於黃男肇事逃逸，民眾又看到田男持球棒追車，向警方報案，經調查後，將田男依社維法裁罰，而黃男肇事未依規定處置，將依法開罰吊照，車行也對黃男提出侵占告訴，將通知黃男到案說明。

▲黃男租車不還，店員田男當街持球棒追趕，黃男擦撞其他車輛逃逸。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲店員田男當街持球棒追趕，遭警方依法裁罰。（圖／記者陸運陞翻攝）

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