解放軍演習前夕發文「熊孩子經歷什麼才完整？」　陸網：揍就老實

▲解放軍東部戰區演習前一晚的發文。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

解放軍東部戰區23日上午宣布展開「聯合利劍－2024A演習」，並強調是對台獨分裂勢力謀獨行徑的「有力懲戒」。而在演習的前一晚，東部戰區還在微博發出了一則具有高度暗示性的貼文，「熊孩子要經歷什麼，才是完整的童年？」

東部戰區近期開始每晚都會在微博發出一則「東部熄燈號」的貼文，其中有許多篇都具有高度暗示性，包含5月20日發表的，「有時候，人會被虛妄蒙蔽，迷失方向。因此，必須認清現實，放棄幻想。否則一意孤行撞上南牆，只會頭破血流淚兩行。」

5月21日發表的，「樹高千尺賴有根，河流萬里因有源。知道從哪裡來，才能把握到哪去。很多事情，無論認不認，都是事實。」

▼東部戰區520當天的發文。（圖／翻攝微博）



軍演前一晚5月22日發表的，「熊孩子要經歷什麼，才是完整的童年？」則是其中最受關注的，大批大陸網友在東部戰區宣布展開軍演後湧入按讚，令該篇貼文衝上了微博熱搜排行榜。

同時，許多大陸網友也在貼文下方留言，「揍一頓」「揍他就老實了」「對逆子熊孩子，揍一頓是最好的，揍一頓才是完整的童年」「完整的童年少不了揍一頓」「反正小時候淘氣那是沒少挨揍哇」「該揍就得揍」。

▼大陸網友留言呼應東部戰區。（圖／翻攝微博）



解放軍東部戰區新聞發言人李熹23日上午表示，5月23日至24日，中國人民解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台島周邊開展「聯合利劍－2024A」演習，重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目，艦機抵近台島周邊戰巡，島鏈內外一體聯動，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

李熹還強調，「這也是對台獨分裂勢力謀獨行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。」

東部戰區也公布了演習區域示意圖，可以看見5個大塊的紅色的區域幾乎包圍了整個台灣，同時在金門、馬祖旁邊也有3個小紅圈。