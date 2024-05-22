好市多又見發霉食品！半熟法式麵包嚴重發霉　網揶揄：松露口味

▲賣場架上有一款從法國進口的「半熟法式麵包」，被網友發現麵包外層已有嚴重發霉狀況。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

圖文／鏡週刊

美式賣場好市多商品種類眾多，主打大份量高CP值獲得許多消費者青睞。不過近期好市多一直出現食安問題，像上個月有人買到發霉蛋糕，昨（21）日又再度有消費者爆料，有一款在架上販售的進口麵包，同樣也出現嚴重發霉的狀況，許多網友見狀留言耶於「松露口味」。

上個月底有消費者在高雄好市多購買一盒「新鮮草莓千層蛋糕」，回家一看蛋糕底部竟出現發霉的斑點，由於該產品還未過期，讓原po錯愕直呼「果然不含防腐劑，馬上發霉，很誇張耶！」

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事隔一個月左右，昨天又傳出食品發霉事件，有位消費者在逛桃園中壢店時，赫然發現架上一款從法國進口的「半熟法式麵包」，可見麵包外層已有嚴重發霉的狀況。

麵包發霉的畫面在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」曝光後，湧入大批網友留言，「一點品管都沒有」、「這款麵包已經看過好幾次發黴了，根本不會想買」、「好市多怎麼了，螺絲鬆了嗎」、「雖然是因為失真空所以快速腐敗，但是賣場巡視需要加強」、「怎麼不丟掉啊？真的觀感大扣分」。



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