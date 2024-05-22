「又沒死人叫什麼叫」！無辜推拿店遭刷1星　闆娘：我沒有生兒子

▲洪姓男子在中捷車廂內發狂揮砍乘客，導致2人受傷送醫。（圖／翻攝自記者爆料網）

圖文／CTWANT

台中捷運昨（21）日上午11時許驚傳持刀砍人案，一名就讀護專的20歲洪姓男子疑因精神狀況不穩，竟持3把刀在車廂內揮砍乘客，導致2名乘客受傷送醫，兇嫌父親得知兒子犯案後，緊急將經營的整復推拿所停業，並立即搭車北上關切，不過事後網路上卻突然流傳一張「筋絡推拿」LINE官方帳號的對話截圖，只見有民眾私訊抨擊「洪先生，你兒子殺人你知道嗎？你是怎麼教育你兒子的」，怎料對方竟回覆「又沒死人，叫什麼叫！」截圖曝光後，引起網友熱議。

洪父得知犯下中捷砍人案的是自己的孩子後，急忙將開設在屏東的整復推拿所關閉1周，立即動身趕往台中，洪父哽咽替孩子向受害家屬致歉，直呼「我的兒子做錯了，真的做錯了」，並自責沒有做好父親的角色，才讓別人家的孩子受到傷害。

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事發不久後，網路上卻流傳一張疑似洪父與網友的對話截圖，只見有民眾私訊指責「洪先生，你兒子殺人你知道嗎？你是怎麼教育你兒子的，這種社會敗類，最好關到死」，怎料對方竟回嗆「你們知道他還只是個學生嗎？」「能有一點包容心嗎？而且又沒有死人，叫什麼叫！」

▲網路上流傳一張截圖，疑似是洪嫌父親嗆消費者，但隨即被網友吐槽「假的」刪文。（圖／翻攝爆料公社）

對話流出後，有網友在該間筋絡推拿所的Google評論留下一星負評，怒轟「這該說有其父必有其子嗎？新聞上講的那麼善良（是怕店倒了吧？），私下回的卻那麼冷血無良。」

不過，仍有不少網友質疑是有心人士故意造假，「要不要先搞清楚是真是假」、「這真的是他爸開的嗎」、「長輩是無辜的。」

對此，該推拿店的洪姓老闆娘也回應，她沒有生兒子，更不清楚為何會無端被波及，證實網路上流傳的對話是憑空捏造，目前截圖也已被刪文下架。

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