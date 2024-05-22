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大陸 大陸焦點 特派現場

恐怖！夜半睡醒嬰兒失蹤了　四川夫妻踏上29年尋子路

▲▼ 賊闖空門順手偷嬰，四川夫妻尋子29年，終於迎來團圓好結局 。（圖／翻攝 百度）

▲四川陳女士29年前家裡被闖空門，懷裡剛出生半個月兒子也被偷走 。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

大陸自2021年以來共找回歷年失蹤被拐兒童10932名，近期四川大竹一戶人家終於迎來希望曙光，失蹤29年兒子找到了！當年剛出生半年的孩子在家中被人撬門，從母親身邊偷走。多年來，家長跑遍全國多地，苦苦尋找其下落，終於透過警方資料線索與人臉識別，找到孩子下落。

綜合陸媒報導，陳女士和丈夫於1995年從四川大竹縣農村老家搬到大竹縣牌坊鄉，在當地做小生意。那年大年初五，他們迎來了第一個兒子鄧博。

同年8月16日，因為老家有急事，丈夫吃過晚飯趕回村裡，留下陳女士獨自在家照看孩子，半夜12點左右哄睡兒子後，自己也因疲憊入睡。

次日凌晨3點，陳女士猛然驚醒，習慣性地伸手摸了摸兒子睡著的地方，發現孩子憑空消失了，馬上起床把家裡找了一遍。最後，她驚恐地發現家門不知何時被人撬開了，電燈也不亮，電線也被人剪斷，家裡唯一值錢的一台電視機也不見了。

「家裡進賊了，孩子被偷了！」她明白過來，接下來就是夫妻倆最漫長惡夢。為了存更多錢，陳女士跟丈夫轉到廣東東莞做小生意，家庭經濟狀況逐漸好轉後，開始在全國尋找被偷的兒子。

▲▼ 賊闖空門順手偷嬰，四川夫妻尋子29年，終於迎來團圓好結局 。（圖／翻攝 百度）

▲賊闖空門順手偷嬰，四川夫妻尋子29年，近期終於迎來團圓好消息。（圖／翻攝 百度）

回想兩人去過的地方福建、山東、河北、浙江……，多年來，陳女士也和其他家長結伴上路尋子，跑遍多個地方，每一次都是充滿希望的出發，失落的回家，已經數不清這樣日子過了多久，只知道思念孩子的心從沒變過。

一晃眼，陳女士與丈夫只有孩子嬰幼兒照片，算一算孩子也29歲，即使站在面前也未必認得出來，眼看希望渺茫，老天給這對夫妻開了一扇希望之窗。

本月8日接到老家警方的電話，經過DNA比對，兒子鄧博被找到了，認親的時間和地點尚未確定。陳女士立刻把消息發布在網路上，同時鼓勵那些還在尋找孩子的家長，千萬不要放棄。

陳女士發文寫，「前幾天有一條疑似鄧博的線索，我也一直有點焦慮，晚上也睡不著覺。今天我終於接到警方的電話，我兒子的DNA結果比對成功，失蹤29年的兒子終於找到了，非常感謝警察幫我找到兒子。」

失蹤29年孩子怎麼找回來的？據了解，廣東警方的「火眼金睛」，加上人臉識別技術，近幾年有不少類似失蹤二因此破案。

根據大陸公安部2022年資料，自2021年以來共找回歷年失蹤被拐兒童10932名。目前，全大陸有3000多個免費採血點地址和聯繫電話，加上警方科技資料庫建檔與聯網，希望有助於後續找尋更多失蹤兒童下落。

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