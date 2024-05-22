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大陸 大陸焦點 特派現場

半年瘦15公斤！　北大超熱門「減肥課」得抽籤上課

▲▼ 大陸北大減肥課很搶手，學生最高紀錄一年瘦15公斤 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲大陸北大開設減肥課已經2年，學生最高紀錄一學期瘦15公斤 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸最高學府北京大學開設一門「減肥課」，內容有運動營養學知識、體育場上練習跑步、攀岩，還有教學生計算卡路里，整學期下來，不少人「有感」，該課程開設二年，已經幫助三分之一的學生成功減重5%以上，最高紀錄有同學一學期減重15公斤。

《澎湃新聞》報導，北京大學為本科生開設了一門名為《體能提升：運動與膳食》的體育必修課，成為北大學子口口相傳的「減肥神課」，雖然是必修，只要學校開設的全部體育必修課中選擇4門，修滿4個學分即可。

該課程由北京大學體育教研部助理教授張曉圓負責理論課，上課地點除了教室，親自帶著學生去「食堂」算出自己碗裡飯的熱量。舉例有同學買豆漿和包子，必須在表格上查訊填寫同食物的蛋白質、脂肪、碳水化合物的含量，有助於自己知道「吃進去」多少熱量。

北大學生樓宇乾認真地對照表格，算出了自己早餐的熱量，「這節課讓我意識到，每天的早餐吃得真不算少。」還有不少學生很驚訝，「原來紅燒茄子飯簡直是『油田』，要避免！」

▼ 北大減肥課教導學生精準計算熱量。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲▼ 大陸北大減肥課很搶手，學生最高紀錄一年瘦15公斤 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲▼ 大陸北大減肥課很搶手，學生最高紀錄一年瘦15公斤 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲不少學生即使沒有瘦，也學會吃的健康又均衡 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

張曉圓也建議，「七分吃、三分練。」並且給學生包括身高、年齡等公式，每名學生可以算出減重期間一天需要的推薦攝入量和原先飲食攝入的熱量，以熱量值為參考，根據個人飲食偏好選擇攝入碳水、脂肪、蛋白質的比例。

作為山西人的北大學生侯曉陽，從小就愛吃麵食，一口氣吃兩大碗都沒問題。自從記錄一日三餐、當日體重、運動時長，比較每日每週體重變化，開始有改善。

漸漸的木耳白菜、豆腐雞蛋、紅薯玉米出現的頻率非常高，即使休假期間稍稍放縱，也會加大騎行和爬山。

「飲食上注重科學配比，再儘量配合運動。」經過如此調整，侯曉陽的體重以每週兩三斤的幅度下降，一個月便從110公斤降到了108斤。

2023年秋進入北大讀書的侯曉陽，身高1米85、體重220斤，BMI達到32，屬於「肥胖」。他沒想到，經過一學期的減重課，自己能甩掉15公斤，成了這門課目前的減重紀錄保持者。

▼ 大陸北大減肥課除了理論課，也有各種適度的運動訓練 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲▼ 大陸北大減肥課很搶手，學生最高紀錄一年瘦15公斤 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

據了解，北大的減肥課自2022年秋季學期開課後，不只有「實操」理論課，學生的運動指導由專業的體育教師在健身房等運動場地訓練，像是柔軟拉身操、居家燃脂操或攀岩等運動。

短短一年成為該校熱門課程，許多減重成功學生成為活廣告，後來又增加了一個班次，不少學生還是「搶」不到這門課，必須抽籤決定。

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