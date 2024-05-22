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震後觀光振興！花蓮推「好市加倍劵」　邀您暑假逛東大門夜市

▲▼「傳市品牌好市加倍劵」活動將5月25日（六）在花蓮東大門夜市登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲「傳市品牌好市加倍劵」活動將5月25日（六）在花蓮東大門夜市登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

0403花蓮強震重創觀光相關產業，旅客人數直線下滑，為振興震後經濟與觀光，花蓮縣政府與經濟部合作推出「傳市品牌好市加倍劵」活動，將於5月25日（六）在花蓮東大門夜市登場！縣長徐榛蔚歡迎大家共襄盛舉，一起作夥迺夜市、享好康！

「傳市品牌好市加倍劵」活動由經濟部委託財團法人中國生產力中心與本府及東大門夜市四區管理委員會共同執行，該活動自5月25日（六）至7月31日（三），每周五、六、日的18:00於花蓮東大門夜市四區（福町夜市重慶門旁、自強夜市D40攤位、各省一條街重慶路入口牌樓處、原住民一條街E20攤位）定點發放，民眾持環保袋、環保杯、環保餐具組或其他環保用品等，經各區管理委員會工作人員確認後，即可以新台幣100元現金兌換200元「傳市品牌好市加倍劵」1份，且每人每日限領一份（活動當日每處限量158份，數量有限，換完為止）。本次活動地點為花蓮東大門夜市全區，歡迎大家一同共襄盛舉，來東大門夜市吃美食、玩遊戲，也為夜市攤商加油打氣。

▲▼「傳市品牌好市加倍劵」活動將5月25日（六）在花蓮東大門夜市登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府觀光處長張志翔表示，為了震後經濟復甦，同時迎接暑假觀光高峰期，縣府持續爭取中央資源挹注，經濟部除了本次 「傳市品牌好市加倍劵」外，預計在8月還會有一波結合旅宿的夜市振興券活動，此外縣府也爭取到經濟部商業發展署支持，將陸續協助推出震後振興相關方案，目前已經確定有的包含加碼2024花蓮購物節、台北車站舉辦商圈伴手禮展售會及本地特色市集音樂會等集客促購活動，以帶動花蓮觀光人潮回流，有效促進花蓮在地經濟的振興。

本次經濟部與花蓮縣政府合作推出的「傳市品牌好市加倍劵」活動將於113年5月25日（六）在花蓮東大門夜市登場，歡迎大家共襄盛舉，相關活動資訊請參考花蓮觀光粉絲團（https://www.facebook.com/hltour/?locale=zh_TW）、花蓮東大門國際觀光夜市（https://www.facebook.com/HLtourdpt/?locale=zh_TW）FB粉絲專頁。
 

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