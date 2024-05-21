「藝展長才 技職飛揚」　台南市2024技職博覽會活動即將熱鬧登場！

▲台南市2024技職博覽會將於遠東科技大學舉辦，由黃偉哲市長、勞動力發展署雲嘉南分署劉邦棟分署長、遠東科技大學鄭欽哲校長及教育局鄭新輝局長等人士，揭開序幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市2024技職博覽會將於5月30至6月1日於遠東科技大學舉辦，21日舉行記者會，由黃偉哲市長、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署劉邦棟分署長、遠東科技大學鄭欽哲校長及教育局鄭新輝局長等人士，共同為本次博覽會揭開序幕，也邀請家長帶著孩子利用6月1日上午9至12時一起來共襄盛舉。



黃偉哲市長表示，台南市自2015年開始辦理國中技職博覽會，今年邁入第10年。本次邀請公部門、產業及學校計34個參展單位，設置約100個攤位，藉由職業試探、適性輔導即早了解學生性向與興趣所在，另外也首度與遠東科技大學創意發明展合作，展出優秀的作品，拓展學生視野。



教育局鄭新輝局長表示，博覽會內容以國中技藝教育16職群學習及職場應用介紹攤位為主軸，還有技藝教育競賽成果展示；另外，實作體驗區邀請職人讓學生體驗日式祈福注連繩花圈製作、水凝膠護手霜DIY等實作，本次還規劃闖關活動，依闖關卡至指定攤位完成互動體驗，即可兌換禮物，預計4500人次參與，也歡迎民眾利用假日攜家帶眷前來共襄盛舉。



教育局表示，除技職博覽會外，5月28日將辦理本市「112學年度技優人員表揚及技藝教育競賽頒獎典禮」，本學年度技藝教育競賽於寒假期間辦理，共638位學生參賽，182人獲獎；另外，本市技藝教育優良人員評選計145位師生獲選，其中1位校長、7位教師及8位學生更獲全國技優人員殊榮，表現傑出，將於頒獎典禮公開表揚鼓勵。

5月29日將舉辦技職達人講座，本次邀請國際技能競賽服裝創作金牌陳詩婷及美髮銅牌楊薀蒂擔任講師，講座中將以自身經驗分享學習實踐歷程、生涯規劃、困境解決、技職抉擇等，分享寶貴的人生歷程，後續也將錄製影片上網供線上瀏覽。



教育局補充說明，教育局致力於技職教育及職業教育的深耕，包含設置職業試探與體驗示範中心、推動技職在地特色課程、暑假體驗課程及營隊、國中小學參訪觀光工廠、國小高年級至技術型高中參訪等多元豐富試探活動，期待透過多面向的推動，提供台南市學生自我探索及發掘興趣，適性選擇升學就業管道，進而一展長才，成就未來。