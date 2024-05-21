3刀男遭台中人圍攻怒毆！網見「包手哥」連續爆揍狂讚：太鼓達人

▲刺青男子雙手包住握拳，連續爆揍洪男頭部。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

台中捷運21日驚傳砍人事件，20歲洪姓男子於上午11時20分攜帶1把菜刀、2把水果刀搭乘捷運，而後因不明原因朝著身旁乘客不斷揮吹砍，造成嫌犯與2名乘客因刀傷與撕裂傷送醫，當時有不少民眾奮勇上前與其肉搏，其中有名刺青男子更是連續爆揍洪男頭部，畫面一出意外引起討論。

據了解，當時洪男突然因不明原因持刀朝車廂內的乘客攻擊，2人當場扭打在一起，其中有名27歲的長髮男子奮勇上前壓制，過程中被連刺數刀，但數度試圖壓制仍無法控制洪男，則先拉開距離，而後群眾則趁著洪男分神的空隙，合力控制其行為。

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緊接著洪男被大批乘客怒毆，其中有名刺青男更是連續爆揍洪男頭部，畫面一出意外引起討論，不少網友都驚呼「根本是把暴徒的頭當太鼓達人在打」。

對此，台中市長盧秀燕出面說明案件經過，表示洪男是屏東人平常住高雄，有精神恍惚狀況，20日北上到台中後，刻意選21日在捷運犯案，犯案動機待釐清。

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