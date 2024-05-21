　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中捷3傷詳細傷勢曝！17歲少年全身22公分撕裂傷　緊急清創縫合

▲▼洪男在中捷持刀傷人 。（圖／翻攝臉書）

▲洪男在中捷持刀傷人 。（圖／翻攝臉書）

記者游瓊華、許權毅、陳韻如／台中報導

台中捷運今(21日)驚傳砍人！20歲洪姓男子攜帶3把刀搭乘台中捷運，卻突然失控持刀砍人，造成2名乘客受傷送醫，洪男自己也掛彩。台中市長盧秀燕稍早出面說明，2名乘客分別為27歲許姓男子、17歲少年，其中許男傷勢集中臉部，後續將聘請專業美容醫師手術，至於少年部分傷勢較為嚴重，2人均需進行清創縫合，盧秀燕也承諾，市府將會全權負責醫療費用。

這起案件發生在今天中午，洪男穿著咖啡色襯衫突然在中捷列車上亮出菜刀朝乘客揮砍，遭人奪刀後，又掏出水果刀攻擊，造成2名男乘客受傷，洪男自己也掛彩送醫。

▲▼ 台中市長盧秀燕說明中捷砍人案。（圖／記者許權毅攝）

▲台中市長盧秀燕說明中捷砍人案。（圖／記者許權毅攝）

台中市長盧秀燕稍早出面受訪，表示2名受傷乘客分別為27歲許姓男子、17歲少年，而許男傷勢集中臉部，後續將聘請專業美容醫師替許男進行手術；17歲少年部分，傷勢集中右半部，右肩、右胸、右上臂共22公分撕裂傷，目前家長已趕到醫院。

據院方說明，2名傷者傷勢均傷及肌肉，目前都在進行清創縫合。對此，盧秀燕承諾，2人的醫療費用台中市將會全權負責，另也會提供慰問金。

至於洪男部分，其右手大拇指受有撕裂傷，傷及韌帶，但並未傷及肌肉，目前正在接受警方偵訊，後續也將進行縫合手術。

ET快訊
女警遭檢舉下海說話了！認與經理是好友：自己像頭撞到一樣
獨／極度危險犯脫逃！鄰曝他憨厚有禮貌　娶泰國妻生雙胞胎
快訊／陸軍南測中心36歲士官　倒臥馬路死亡
快訊／3刀男瘋狂砍人！市府站暫停營運　警封鎖列車採證
快訊／20歲男被壓制畫面曝　爆吼：我會走！為什麼要這樣？
前環保署署長也在車上！　目擊英勇長髮男滿臉血
獨／3刀男背景曝！20歲高雄護理生突暫停實習　北上中捷砍人
快訊／17歲少年傷勢嚴重！　全身22公分撕裂傷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

情侶檔誘騙拘禁性侵少女逾20天　不從就毆打！嘉檢聲押獲准

快訊／陸軍南測中心36歲士官點名未到　「倒臥馬路」搶救不治

大提琴夾藏10公斤大麻闖關　港籍男扮音樂家跨境運毒被收押

獨／起底極度危險脫逃犯！鄰曝他憨厚有禮貌　娶泰國妻生雙胞胎

女警遭檢舉下海說話了！坦認與經理是好友：自己像頭撞到一樣

快訊／中捷3刀男瘋狂砍人！市府站暫停營運　警封鎖列車採證

壓制畫面曝！中捷20歲嫌大字躺染血車廂　上銬突爆吼：為什麼要這樣

台中捷運砍人　前環保署署長也在車上！目擊長髮男滿臉血

獨／3刀男背景曝！20歲高雄護理生突暫停實習　北上中捷亂砍人

中捷3傷詳細傷勢曝！17歲少年全身22公分撕裂傷　緊急清創縫合

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

萌貓鑽紙袋遭同伴封住開口　伸掌戳破逃跑：不講武德！

52歲媽與女兒挑戰16蹲　輕鬆完成！坤達留言給讚

向佐曝計畫和郭碧婷生三胎　擔心她身體..向太澄清：沒逼生！

白柴見到媽開飛機耳迎接　興奮瞇瞇眼激似小白羊❤

女子自剪瀏海超悲劇　頭髮不見只剩「空氣」

路口違規左轉遭警攔停！　台中女外送員「下跪求情」

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

情侶檔誘騙拘禁性侵少女逾20天　不從就毆打！嘉檢聲押獲准

快訊／陸軍南測中心36歲士官點名未到　「倒臥馬路」搶救不治

大提琴夾藏10公斤大麻闖關　港籍男扮音樂家跨境運毒被收押

獨／起底極度危險脫逃犯！鄰曝他憨厚有禮貌　娶泰國妻生雙胞胎

女警遭檢舉下海說話了！坦認與經理是好友：自己像頭撞到一樣

快訊／中捷3刀男瘋狂砍人！市府站暫停營運　警封鎖列車採證

壓制畫面曝！中捷20歲嫌大字躺染血車廂　上銬突爆吼：為什麼要這樣

台中捷運砍人　前環保署署長也在車上！目擊長髮男滿臉血

獨／3刀男背景曝！20歲高雄護理生突暫停實習　北上中捷亂砍人

中捷3傷詳細傷勢曝！17歲少年全身22公分撕裂傷　緊急清創縫合

賴銘偉悲痛證實9年女友癌逝！　心碎未見最後一面：是我生日那天

卓榮泰遞橄欖枝　近期將拜會韓國瑜、儘速與立法院交流

陳柏霖帥到坎城穿愛牌peter wu超有慵懶風　與柯震東雙帥合體

91.5萬！TOYOTA「ALTIS性能版」引擎升級　原廠改裝賽車同步亮相

快訊／國內爆瘧疾死亡個案！40多歲外籍男「曾赴馬拉威」就醫當天亡

嘉義宮主誠心要賣降3000萬　現主時開價1.5億找有緣人　

搭中捷被砍傷！男急傳訊息「很嚴重」　女友曝對話：我好後悔

伊朗總統驟逝　金正恩致唁電哀悼「北韓的親密好友」

日2歲女童「遭車窗夾頸」窒息死亡！　媽開車回頭嚇壞

身家12億富二代男友「1年前破產」　港女星曾諾不離棄…今宣布分手

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

社會熱門新聞

即／恐怖畫面曝！中捷男失控狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

女警兼職半套店！　「上圍傲人」成紅牌

即／台中中捷驚傳車廂砍人案　單線雙向通車

新竹女警下海成紅牌！火辣黑絲性感內衣照曝

中捷砍人20歲凶嫌送醫畫面曝光！白色球鞋也染血

獨／3刀男是護理生！突暫停實習...北上中捷亂砍人

女警半套店兼差　新竹縣警局回應了

即／23歲女墜樓慘死　眾多學童目擊嚇壞

即／3人傷勢曝光！中捷17歲少年胸肩遭砍

紅牌女警校園宣導甜美長相曝　下海做半套惹「麻煩」

中捷隨機砍人　長髮男與兇嫌扭打全身濺血

鎖定台中捷運犯案！20歲嫌犯攜3把刀北上　有精神恍惚問題

「3刀男」中捷亂砍人　女乘客驚悚直擊：他往脖子刺

殺人未遂犯最新行蹤！現身基隆超商偷2瓶飲料

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

即／恐怖畫面曝！中捷男失控狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

女警兼職半套店！　「上圍傲人」成紅牌

即／台中中捷驚傳車廂砍人案　單線雙向通車

新竹女警下海成紅牌！火辣黑絲性感內衣照曝

中捷砍人20歲凶嫌送醫畫面曝光！白色球鞋也染血

獨／3刀男是護理生！突暫停實習...北上中捷亂砍人

女警半套店兼差　新竹縣警局回應了

《爸爸去哪兒》尹敏洙妻宣布結束18年婚姻

即／23歲女墜樓慘死　眾多學童目擊嚇壞

即／3人傷勢曝光！中捷17歲少年胸肩遭砍

紅牌女警校園宣導甜美長相曝　下海做半套惹「麻煩」

中捷隨機砍人　長髮男與兇嫌扭打全身濺血

丹妮婊姐520首公開「黑人老公帥照」！現役空軍身材超勇猛

1號颱風恐生成大迴轉　最靠近時間曝

中捷男狂砍人「一群乘客火速壓制」　PTT驚呆：超英勇

更多

最夯影音

更多

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

萌貓鑽紙袋遭同伴封住開口　伸掌戳破逃跑：不講武德！

52歲媽與女兒挑戰16蹲　輕鬆完成！坤達留言給讚

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面