中捷3傷詳細傷勢曝！17歲少年全身22公分撕裂傷　緊急清創縫合

▲洪男在中捷持刀傷人 。（圖／翻攝臉書）

記者游瓊華、許權毅、陳韻如／台中報導

台中捷運今(21日)驚傳砍人！20歲洪姓男子攜帶3把刀搭乘台中捷運，卻突然失控持刀砍人，造成2名乘客受傷送醫，洪男自己也掛彩。台中市長盧秀燕稍早出面說明，2名乘客分別為27歲許姓男子、17歲少年，其中許男傷勢集中臉部，後續將聘請專業美容醫師手術，至於少年部分傷勢較為嚴重，2人均需進行清創縫合，盧秀燕也承諾，市府將會全權負責醫療費用。

這起案件發生在今天中午，洪男穿著咖啡色襯衫突然在中捷列車上亮出菜刀朝乘客揮砍，遭人奪刀後，又掏出水果刀攻擊，造成2名男乘客受傷，洪男自己也掛彩送醫。

▲台中市長盧秀燕說明中捷砍人案。（圖／記者許權毅攝）

台中市長盧秀燕稍早出面受訪，表示2名受傷乘客分別為27歲許姓男子、17歲少年，而許男傷勢集中臉部，後續將聘請專業美容醫師替許男進行手術；17歲少年部分，傷勢集中右半部，右肩、右胸、右上臂共22公分撕裂傷，目前家長已趕到醫院。

據院方說明，2名傷者傷勢均傷及肌肉，目前都在進行清創縫合。對此，盧秀燕承諾，2人的醫療費用台中市將會全權負責，另也會提供慰問金。

至於洪男部分，其右手大拇指受有撕裂傷，傷及韌帶，但並未傷及肌肉，目前正在接受警方偵訊，後續也將進行縫合手術。