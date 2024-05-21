H5N1禽流感病毒突變後　具有「空氣傳播」能力！恐對人類造成威脅

▲專家透過研究發現，H5N1其中一種亞型病毒株突變後具「空氣傳播」能力。（示意圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國今年3月進行一項新研究，針對高度致病性的H5N1禽流感病毒進行檢測，結果卻首度在乳牛中檢測出上述病毒，截至今年5月美國已經有9個州出現疫情，儘管目前還不清楚H5N1病毒在乳牛之間的傳播方式，但發表在某學術期刊的研究結果卻顯示，H5N1的其中一種亞型的病毒株可以透過空氣傳播給雪貂。

綜合美媒報導，美國今年3月首次在乳牛中檢測出高致病性的H5N1禽流感病毒，目前已經有9個州報告疫情，儘管目前仍無法得知病毒如何在乳牛之間傳播，但學術期刊《自然通訊》（Nature Communications）5月15日卻指出，H5N1的其中一種亞型病毒株「2.3.4.4b」在雪貂之中被發現具有空氣傳播能力。

領導上述研究的美國賓州州立大學獸醫生物醫學副教授、論文作者薩頓（Troy Sutton）表示，研究結果顯示出這些病毒正在透過不斷突變來感染哺乳類動物，恐對人類造成更大的風險，「儘管目前導致乳牛感染的H1N1病毒株還未被證實有空氣傳播的能力，但研究結果顯示，這個病毒株的另一種亞型已經演化出具有一定程度的空氣傳播能力。」

研究團隊認為，雪貂的呼吸道在病毒感染和傳播方面，與其他實驗型生物（如小白鼠）相比更接近人類，也因此研究團隊將已經感染H5N1病毒株的雪貂和未感染病毒的雪貂放進同一牢籠，以此來測定病毒的「直接傳播」，同時在另一組實驗中則將感染與未感染雪貂置於同一空間、卻是能防止物理接觸的籠子來測量「空氣傳播」。

研究團隊發現，病毒透過「直接傳播」傳染給75%暴露在同一空間的雪貂；而在「空氣傳播」的測試上，則是約經過9天透過呼吸道飛沫傳染的方式導致37.5%的雪貂感染，且感染的病毒量很低。

研究團隊還發現，雪貂病毒株含有一種稱為「PB2 T271A」的突變，而感染這款突變病毒株雪貂的死亡率和空氣傳播機率有所降低。薩頓分析，「這些研究結果表明，『PB2 T271A』的突變增強了病毒的複製、促進雪貂的病毒傳播。理解上述病毒突變的作用，代表著我們可以監測目前流行的H5N1病毒株中是否出現類似突變。」

此外，薩頓還透露，研究團隊在雪貂所觀察到的該病毒株傳播率，低於典型的流感大流行病毒，「我們所研究的雪貂在感染病毒9天內只傳染給其他不到40%的接觸者，然而流感大流行病毒通常只需3到5天的時間內就能透過空氣傳播給75%至100%的接觸者」。