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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

嘆「世界看不到台灣真善美」遭綠委打斷　韓國瑜無奈召集3黨團再喬

▲立法院長韓國瑜主持議事，頻頻遭到民進黨中斷。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院長韓國瑜主持議事，頻頻遭到民進黨立委打斷。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院會今（21日）繼續處理國會改革法案，國民黨立法院黨團清晨5時30分在議場前完成集結，與民眾黨立法院黨團合作守住議場大門，並於7時議場開門後順利占據主席台，9時爆發口號大戰。立法院長韓國瑜上台時，表示自己有三個重點要說，「5月17日國會打架打得頭破血流，讓全世界看到的不是台灣的真善美，我先講完有意見再說，我心裡真的很有感慨」，但民進黨立委仍不斷高喊「退回重審、反黑箱」，韓始終無法把話說完。

韓國瑜指出，我講三個重點，請大家安靜，安靜！第一，五月十七日國會打架打得頭破血流，讓全世界看到的不是台灣的真善美，我先講完有意見再說，我心裡真的很有感慨，希望世界看到台灣是看到真善美跟優質國會，新總統昨天就職，如果今天又發生衝突，要怎交代？所以誠懇希望，「所有委員…」，話還沒講完，因綠委不斷高喊，「退回重審、反黑箱」而被打斷。

韓國瑜發言不斷遭到綠委打斷，讓他相當無奈，只好請民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤管理秩序，先讓他把話講完，但民進黨立委們仍吵鬧不休，藍委這時也加入戰場，要求綠委尊重院長、尊重國會，藍綠再度爆發口水。

此時韓國瑜再說，麻煩黨團幹部約束一下各黨委員好嗎？接著民進黨立委全被惹怒。韓國瑜又提出逐條討論，每個黨團各派一個人發言，遭民進黨立委抗議說，應該照登記發言，隨後，韓國瑜宣告民進黨團不同意，後續條文依照議事規則處理，接著休息。民進黨立委們持續喊口號，批韓國瑜沒收發言，沒收討論。
▲立法院長韓國瑜主持議事，頻頻遭到民進黨中斷。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院長韓國瑜在民進黨抗議聲下進入議場。（圖／記者林敬旻攝）

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