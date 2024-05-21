傅崐萁徐榛蔚夫妻財產申報曝　擁存款868萬、一年還債413萬

▲國民黨立委傅崐萁與花蓮縣長徐榛蔚夫婦。（資料照／國民黨花蓮縣黨部提供）

記者呂晏慈／台北報導

監察院今（21日）公布第252期廉政專刊，花蓮縣長徐榛蔚、國民黨立法院黨團總召傅崐萁夫妻最新財產申報曝光，兩人共申報2筆位在花蓮的土地、1筆建物，另信託2筆位於台北市大安區的土地及1筆建物，存款較前期申報資料增加新台幣25.9萬元左右，另外債務部分減少413萬5280元。

傅崐萁、徐榛蔚夫婦於2023年11月進行財產申報，申報2筆位在花蓮的土地、1筆建物，另信託2筆位於台北市大安區的土地及1筆建物、存款868萬7356元，有價證券總價額5650元，債務4890萬1174元，主要為購置不動產。兩人另信託總價額205萬520元、共27家上市櫃公司的股票，包括46張台新金、35張得力、29張玉山金等。

相較於2022年的財產申報資料，傅崐萁、徐榛蔚夫婦存款增加25.9萬元左右，債務減少413萬5280元，還債能力相當驚人，目前債務尚有約4890萬餘元，其中包括保單自動墊繳102萬8443元，向華南銀行（台北市）申請的房貸3256萬4529元，以及向台灣銀行花蓮分行申請的房貸1530萬8202元。