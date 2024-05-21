　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傅崐萁徐榛蔚夫妻財產申報曝　擁存款868萬、一年還債413萬

▲▼傅崐萁由花蓮縣長徐榛蔚及國民黨黨籍幹部陪同領表登記參選。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

▲國民黨立委傅崐萁與花蓮縣長徐榛蔚夫婦。（資料照／國民黨花蓮縣黨部提供）

記者呂晏慈／台北報導

監察院今（21日）公布第252期廉政專刊，花蓮縣長徐榛蔚、國民黨立法院黨團總召傅崐萁夫妻最新財產申報曝光，兩人共申報2筆位在花蓮的土地、1筆建物，另信託2筆位於台北市大安區的土地及1筆建物，存款較前期申報資料增加新台幣25.9萬元左右，另外債務部分減少413萬5280元。

傅崐萁、徐榛蔚夫婦於2023年11月進行財產申報，申報2筆位在花蓮的土地、1筆建物，另信託2筆位於台北市大安區的土地及1筆建物、存款868萬7356元，有價證券總價額5650元，債務4890萬1174元，主要為購置不動產。兩人另信託總價額205萬520元、共27家上市櫃公司的股票，包括46張台新金、35張得力、29張玉山金等。

相較於2022年的財產申報資料，傅崐萁、徐榛蔚夫婦存款增加25.9萬元左右，債務減少413萬5280元，還債能力相當驚人，目前債務尚有約4890萬餘元，其中包括保單自動墊繳102萬8443元，向華南銀行（台北市）申請的房貸3256萬4529元，以及向台灣銀行花蓮分行申請的房貸1530萬8202元。

ET快訊
獨／總價破16億！200台G Car齊聚台中　鑽石版+越野神
輪椅妹現身立院！右腳、左手包石膏　友人推輪椅來抗議
新竹女警火辣黑絲照曝！　每周1天全套
立院爭執不斷！謝龍介突唱「賴清德剛就職今就送終」
新竹女警甜美長相曝！　下海做半套惹「大麻煩
《爸爸去哪兒》尹敏洙妻宣布離婚　結束18年婚姻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「美國友台眾議員看不下去了！」　點名民進黨阻撓國會改革

馬英九：賴清德應修正兩國論　放下意識形態「台海才有和平契機」

傅崐萁徐榛蔚夫妻財產申報曝　擁存款868萬、一年還債413萬

輪椅妹現身立院！右腳、左手包石膏　友人推輪椅來讚聲抗議

重申少數服從多數　柯建銘二度登台激吼藍白「急著賣台嗎？」

立院爭執不斷！謝龍介突唱「賴清德剛就職今就送終」　綠嗆：送國民黨

嘆「世界看不到台灣真善美」遭綠委打斷　韓國瑜無奈召集3黨團再喬

總統才就職！台東大量裝甲車「一路北上」　軍方：例行性移防

劉世芳上任後首露面！視察立院維安　指示加派女警保護女立委

藍白拚推立院職權行使法　黃揚明分析：到下週二都不可能三讀

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

萌貓鑽紙袋遭同伴封住開口　伸掌戳破逃跑：不講武德！

白柴見到媽開飛機耳迎接　興奮瞇瞇眼激似小白羊❤

52歲媽與女兒挑戰16蹲　輕鬆完成！坤達留言給讚

女子自剪瀏海超悲劇　頭髮不見只剩「空氣」

總統夫人吳玫如首亮相　黑洋裝配粉色亮麗外套

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

路口違規左轉遭警攔停！　台中女外送員「下跪求情」

「美國友台眾議員看不下去了！」　點名民進黨阻撓國會改革

馬英九：賴清德應修正兩國論　放下意識形態「台海才有和平契機」

傅崐萁徐榛蔚夫妻財產申報曝　擁存款868萬、一年還債413萬

輪椅妹現身立院！右腳、左手包石膏　友人推輪椅來讚聲抗議

重申少數服從多數　柯建銘二度登台激吼藍白「急著賣台嗎？」

立院爭執不斷！謝龍介突唱「賴清德剛就職今就送終」　綠嗆：送國民黨

嘆「世界看不到台灣真善美」遭綠委打斷　韓國瑜無奈召集3黨團再喬

總統才就職！台東大量裝甲車「一路北上」　軍方：例行性移防

劉世芳上任後首露面！視察立院維安　指示加派女警保護女立委

藍白拚推立院職權行使法　黃揚明分析：到下週二都不可能三讀

英國雙層巴士只敢坐1樓！　日女曝原因：治安差太多　

台泥升級！集團轉型控股公司　營運站穩第3、4隻腳

「美國友台眾議員看不下去了！」　點名民進黨阻撓國會改革

開5P極樂群交趴！目睹好友裸身激戰　醉女「身體裡有東西」怒告

走不出喪父之痛！何如芸「摸爸爸身分證截角」哭了：生活蒙上一層紗

馬英九：賴清德應修正兩國論　放下意識形態「台海才有和平契機」

高醫炸彈恐嚇信破案！動機疑不單純　嫌犯辯：心情不好開玩笑

你報稅了嗎？旅平險也可節稅　4種保險容易忽略申報

溫班亞瑪全票領銜NBA最佳新秀陣容　雷霆2人獲選傲視全聯盟

別自誤誤國讓兩岸更危險！　馬英九籲賴清德修正「新兩國論」

哈士奇衝向比7雙指下巴放錯洞 秒變換位置笑噴網：害我看87次

政治熱門新聞

馬英九卸任禮遇終止　未來改由8名員警輪班保護

謝龍介2句總結賴清德就職演說：令人失望

朝野開戰沒在怕！　傅崐萁率藍黨團喊話民進黨：請排隊進場

架「繩索座椅」封主席台通道！　藍委備護具、手套「不怕打」

腦震盪慎防「二度傷害」　沈伯洋包頭現身

搶佔先機！藍白7點固守主席台　綠台下鬥嘴鼓

快訊／綠委現身議場前！藍委激動喊「要排隊」

謝龍介突唱「賴今送終」　綠嗆：送國民黨

蔡英文卸任禮遇每月領8.6萬元　8年自砍1500萬捐公益

傅崐萁爆柯建銘廁所喬事：綠想用環島高鐵換國會改革

負傷上陣！陳菁徽「全身護具」備戰　藍男委預告「今天一定打」

陳思宇520登記結婚曬婚紗照

民團今立院外集結　黃國昌：尊重

拂曉出擊！藍委5點整軍備戰　立法院警嚴陣以待

更多熱門

相關新聞

朝野開戰沒在怕！　傅崐萁率藍黨團喊話民進黨：請排隊進場

朝野開戰沒在怕！　傅崐萁率藍黨團喊話民進黨：請排隊進場

立法院日前爆發大規模的肢體衝突，藍白2黨力推國會改革修法，引爆朝野大戰，衝突過後朝野都未讓步，立法院在新總統賴清德宣誓就職隔天，續審國會攻革法案，場內朝野衝突可能再起。國民黨團總召傅崐萁今（21日）表示，希望民進黨學會排好隊，井然有序、愉快的進場。

為國會改革法案再夜宿立院？　傅崐萁笑：你們可以去等我們了

為國會改革法案再夜宿立院？　傅崐萁笑：你們可以去等我們了

王婉諭籲藍綠白黨主席「各退一步」　「換總召人選、釋放和解善意」

王婉諭籲藍綠白黨主席「各退一步」　「換總召人選、釋放和解善意」

張麗善力挺徐榛蔚　親送賑災募款2710萬

張麗善力挺徐榛蔚　親送賑災募款2710萬

民進黨團組律師團告謀殺　傅崐萁批：有種就告52位藍委

民進黨團組律師團告謀殺　傅崐萁批：有種就告52位藍委

關鍵字：

花蓮縣長徐榛蔚傅崐萁財產申報土地建物

讀者迴響

熱門新聞

女警兼職半套店！　「上圍傲人」成紅牌

即／23歲女墜樓慘死　眾多學童目擊嚇壞

女警半套店兼差　新竹縣警局回應了

1號颱風恐生成大迴轉　最靠近時間曝

殺人未遂犯最新行蹤！現身基隆超商偷2瓶飲料

私密處好癢「一驗是糖尿病」！6大徵兆她示警了

王品頂級鍋物「旬嚐」5/27熄燈

白家綺「腰內三層肉溢出」被拍！

愛台外籍YTR遭出征！粉絲退訂要求下架影片

《爸爸去哪兒》尹敏洙妻宣布結束18年婚姻

貴婦包包鍊條「999黃金製」　過海關遭攔查總價破200萬

4縣市豪大雨　「全台下4天」今明最多

「老公交纏繼妹」不倫激戰　人妻當場爆吐

美女網紅CEO夏筠婷「深夜發聲了」！

18歲男看包皮「旁邊辣妹」身分曝　醫震驚快掉下巴

更多

最夯影音

更多

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

萌貓鑽紙袋遭同伴封住開口　伸掌戳破逃跑：不講武德！

白柴見到媽開飛機耳迎接　興奮瞇瞇眼激似小白羊❤

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面