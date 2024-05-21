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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

腦震盪慎防「二度傷害」　沈伯洋包頭現身、郭國文戴護腰入場

▲▼沈伯洋包頭避免二次傷害。（圖／記者呂晏慈攝）

▲民進黨立委沈伯洋「包頭」現身，避免二次傷害。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈、袁茵、鄭佩玟／台北報導

立法院會上周五為「國會改革」法案爆發激烈肢體衝突，國民黨與民進黨立委均有人掛彩，導致高達6名立委送醫。面對立法院會今（21日）將第二度上演表決大戰，國民黨與民眾黨立委搶佔先機，率先固守主席台，而上周從主席台墜落傷及頭部的民進黨立委沈伯洋頭上包著白布現身，避免二次傷害，尾椎受傷的民進黨立委郭國文也配戴護腰入場。

沈伯洋上周為攻佔主席台，從議場側門爬過人牆欲進入國民黨立委固守區域，未料不慎被國民黨立委推下主席台，頭部重摔送醫，事後進行電腦斷層檢查，發現有腦震盪狀況，而他今天上午頭上包著白色繃帶現身，他表示，醫囑必須保護頭部，「避免二度傷害」。

此外，上周同樣摔下主席台的郭國文就醫後，發現尾椎骨折，雖然不用開刀但需要追蹤治療，他今日特別帶著「護腰」入場，謹慎迎接即將到來的表決大戰。他說，其實傷兵不只他一位，民進黨立委林俊憲臉部也受傷，今天民進黨團還會再做後續討論，一步一步因應，謝謝大家關心。

目前國民黨與民眾黨立委已佔據主席台，盼藉此確保議事順利進行，更將多張座椅擺在主席台兩側的出入口，圍繞繩索以固定，慎防反對修法的民進黨立委從身後突襲。

▲21日朝野持續在議場攻防，民進黨立委郭國文穿護腰上班。（圖／記者林敬旻攝）

▲郭國文配戴護腰進入立法院議場。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼國會改革亂鬥 民進黨李坤城 國民黨陳永康。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委與民進黨立委今天上午逐一進入議場內部。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

▲▼國會改革亂鬥 朝野立委推擠 衝議場搶佔主席台。（圖／記者屠惠剛攝）

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