快訊／綠委現身議場前！藍委激動喊「要排隊」　人數優勢擋住民進黨

記者袁茵、呂晏慈、鄭佩玟／台北報導

立法院21日繼續審查國會改革相關法案，外面已有民團表達將抗議，藍綠白3方高度戒備，國民黨立委羅智強凌晨1時到議場前紮營，國民黨團也於清晨6時左右到場，民眾黨團則在6時30分集結，當國民黨立委看到民進黨團總召柯建銘6時57分到議場門口前，國民黨開始大喊「要排隊」、「民進黨愛造謠」，民進黨也不甘示弱喊「國民黨愛造謠」，等到7時議場大門開啟時，國民黨男立委則負責擋在門口，讓女立委先進。

▲藍綠搶進入議場。（圖／記者屠惠剛攝）

立院17日處理國會改革法案，朝野歷經15小時的表決大戰，21日將於繼續審查，但立法院外已有民團預告將陳抗，藍綠白3方高度戒備；國民黨立委羅智強凌晨1點就到議場前紮營，黨團總召傅崐萁等人則於6時左右全員到場備戰；民眾黨部分，民眾黨團總召黃國昌於21日清晨5時45分左右抵達議場門口，而其他成員包括立委林國成、吳春城、麥玉珍、林憶君等人陸續到場。

面對立院議場大門將於7時開啟，民進黨團預計上午8時30分召開記者會，而黨團總召柯建銘與綠委在上午6時57分突然出現在議場前，引發國民黨立委們一陣騷動，狂喊「要排隊」、「民進黨愛造謠」，民進黨則不甘示弱回擊「國民黨愛造謠」，最終在國民黨狹人數優勢下，男性立委擋在議場門口讓女性立委進入議場，強佔主席台。

▲▼國民黨一早以人力優勢將民進黨立委擋在門外。（圖／記者林敬旻攝）