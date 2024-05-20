　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

有飲X舒酸定 初夏野莓纖果優優。放心享美食就交給專業　一次處理抗敏＋護齦

舒酸定,有飲Youin,手搖飲,口腔檢測,舒酸定專業抗敏護齦牙膏,敏感性牙齒（圖／品牌提供）

消費中心／綜合報導

愛嚐鮮的手搖控注意，小確幸又來了！人氣網紅手搖飲店「有飲Youin」最受歡迎的「優優系列」，利用優格、新鮮水果搭配鮮奶製作成優格飲，再加上微冰沙口感，喝了清涼秒消暑，欲罷不能，是許多手搖控必點飲品之選，除了廣受好評的原味、草莓、鳳梨，大人小孩都愛之外，今年夏天跨界舒酸定，推出期間限定的全新「初夏野莓纖果優優」，超冰又有ＱＱ的寒天配料，不少人一喝立刻愛上。

舒酸定,有飲Youin,手搖飲,口腔檢測,舒酸定專業抗敏護齦牙膏,敏感性牙齒（圖／品牌提供）

把寒天變成配料新寵，獨特風味充滿驚喜，讓手搖控無法抗拒，一口接一口停不下來，新飲品才剛上市，加料初夏野莓聯名新口味引發好奇，人氣和買氣都很不錯，吸引很多人列入必喝清單，尤其嘗鮮之外又看見封膜上的小設計，喝飲料咀嚼配料的同時，還能檢視自己有沒有敏感性牙齒、牙齦問題，更想點一杯來品嚐看看，準備去爆喝一波！這款期間限定的「檢測系手搖」，喝過的都大推不能錯過，但最令人意想不到的是，它背後大有來頭，竟然是有飲與舒酸定的跨界聯名，不只要滿足味蕾，還要共同捍衛你的口腔健康。

舒酸定,有飲Youin,手搖飲,口腔檢測,舒酸定專業抗敏護齦牙膏,敏感性牙齒（圖／品牌提供）

吸管一戳，大口吸著冰涼飲料超過癮，但有些人一喝到超冰飲品，牙齒馬上竄出一陣刺痛感，咬下嚼勁配料，牙齦又卡卡不舒服***，令人不自覺咬緊牙關倒吸一口氣，如果吃東西時發現有上述問題，還以為是食物的問題，但其實要當心這可能是牙齒敏感、牙齦問題的徵兆，那可是一點也療癒不起來！這些問題不會自己好，所以早知道早處理很重要！這時候趕快來做個口腔健康檢測了解自己的口腔健康狀況吧～

測驗連結►https://haleon-happymouthhappylife.com.tw/universal

YES或NO簡單回答10道問題，例如「刷牙流血或是有粉紅色的泡泡」、「喝到熱湯牙齒會有短暫酸痛」、「怕牙齒刺痛不敢大口吃冰」等，完成所有題目後，除了從結果看吃貨潛力值，還要找出是否有敏感牙、牙齦問題。

舒酸定,有飲Youin,手搖飲,口腔檢測,舒酸定專業抗敏護齦牙膏,敏感性牙齒（圖／品牌提供）

很多人都有敏感性牙齒及牙齦問題，平常不發作時，口腔狀態看似良好，可是一旦吃到太冰、太熱或酸甜食物，牙齒突然間產生尖銳的疼痛、酸軟，另外，吃到硬的東西，也會覺得牙齦卡卡***，以及刷牙、剔牙發現流血等情形，這其實就是敏感性牙齒和牙齦問題，兩個問題很容易一起發生，很多人覺得不處理也沒關係，但是這些問題不會隨著時間自己好起來，若放著不處理，可能會變得更加嚴重，從一開始的偶爾發生漸漸變成頻繁出現的惱人問題。

舒酸定,有飲Youin,手搖飲,口腔檢測,舒酸定專業抗敏護齦牙膏,敏感性牙齒（圖／品牌提供）

諮詢專業牙醫師，定期口腔檢查很重要，日常的衛生保健更是不能少，應該要根據個人口腔狀況來挑選適合自己的牙膏，如果同時有敏感性牙齒及牙齦問題，可以從每天的口腔清潔開始做保養，選擇台灣牙醫師NO.1推薦**「舒酸定專業抗敏護齦牙膏」，雙效配方可以在牙齒敏感的部位形成保護層，並採用微米泡泡深潔科技，刷牙時，百萬個微米粒子會深入口腔死角，幫助清除在牙齦線堆積的牙菌斑*，幫助舒緩牙齒敏感及改善牙齦健康*，經2週有效^，2種問題一次處理，讓吃貨再次放心大口享受美食。

舒酸定,有飲Youin,手搖飲,口腔檢測,舒酸定專業抗敏護齦牙膏,敏感性牙齒（圖／品牌提供）

舒酸定,有飲Youin,手搖飲,口腔檢測,舒酸定專業抗敏護齦牙膏,敏感性牙齒（圖／品牌提供）

舒酸定Ｘ有飲期間限定的聯名飲料已經在全省有飲門市販售中囉！每日每店前20名購買聯名手搖還可獲贈舒酸定專業抗敏護齦小牙膏，除此之外，拍照打卡還有機會參加多重抽獎。
活動資訊(5/20~6/19)：
第一重好禮：前20名民眾購買初夏野莓纖果優優，可獲舒酸定小牙膏
第二重好禮：舒酸定Instagram抽獎，
發IG限動標記兩品牌帳號並設定為公開，即有機會參加抽獎
第三重好禮：有飲於官方IG舉辦拍照打卡留言抽獎

以上活動請以店內及品牌方公告為準

*每天刷牙兩次並配合正確刷牙習慣
**係指No.1 牙醫推薦抗敏牙膏品牌，根據2023年6月~2023年7月Ipsos市場調查報告(抗敏感牙膏品類)
***係指牙齦問題造成的牙齦不舒服，有任何牙齒和牙齦問題，請諮詢您的牙醫師
^係指與一般含氟牙膏相比，每天刷牙兩次並配合正確刷牙習慣
✦若有牙齒相關問題請諮詢牙醫師。此篇文章由舒酸定品牌贊助。對於舒酸定產品有任何疑問，請撥打消費者免費專線 0800-212-259
PM-TW-SENO-24-00061

ET快訊
LIVE／賴清德發表就職演說！
台設計師操刀！　賴清德「油菜花」胸針藏深意
快訊／20分大逆轉！　衛冕軍遭淘汰
快訊／伊朗總統墜毀直升機找到了！
宣誓就職太緊張？　媒體人曝賴清德典禮2凸槌
快訊／陳菁徽不忍了！提告鍾佳濱故意傷害、性騷擾
受刑人脫逃！　揮酒瓶刺女路人畫面曝
伊朗總統墜機仍生死不明！　機上9人名單曝光
賴清德簽首份公文！　鋼筆幕後藏洋蔥

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

舒酸定百吉跨界合作告別牙敏感、放膽吃冰！

小朋友愛挑食　營養如何補充？

品酩見證民主歷程　第16任總統副總統就職紀念酒歡慶上市

有飲X舒酸定 初夏野莓纖果優優。放心享美食就交給專業　一次處理抗敏＋護齦

【廣編】亞昕新莊副都心總部大樓動工　上萬建坪租金收益上看2億

麥當勞「6大優惠券」本周限定開吃！　有免費雞塊、超俗99元套餐

熟男注意！攝護腺肥大沒處理「恐影響腎臟」專家建議：儘早保養才能保持漂撇雄風

4大超商「520最甜優惠」一次看！美式只要29元、霜淇淋2支0元

有現烤蜜桃起司塔、蜜桃奶昔！　「12款PABLO聯名美食」超商開吃

4大超商「520最甜優惠」快看！霜淇淋2支0元、咖啡加10元多1杯

韓影后「巧遇許光漢」害羞逃跑XD　他超暖追上去..高賢廷認：很喜歡他

婦騎單車穿越台1線　遭轎車撞全身骨折亡

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

具惠善離婚4年..親口認：沒有家！　重返校園「睡車上吃泡麵」不常洗澡

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

英短闖禍被馬麻念　委屈對爸埋頭撒嬌

62歲杜德偉真的「脫掉」了！　剩緊身熱褲「下面一大包」

英男1分鐘絲滑灌香腸　完成83根破世界紀錄

女綠委熊抱韓國瑜　他無法動彈面露無奈

小朋友愛挑食　營養如何補充？

品酩見證民主歷程　第16任總統副總統就職紀念酒歡慶上市

有飲X舒酸定 初夏野莓纖果優優。放心享美食就交給專業　一次處理抗敏＋護齦

【廣編】亞昕新莊副都心總部大樓動工　上萬建坪租金收益上看2億

麥當勞「6大優惠券」本周限定開吃！　有免費雞塊、超俗99元套餐

熟男注意！攝護腺肥大沒處理「恐影響腎臟」專家建議：儘早保養才能保持漂撇雄風

4大超商「520最甜優惠」一次看！美式只要29元、霜淇淋2支0元

有現烤蜜桃起司塔、蜜桃奶昔！　「12款PABLO聯名美食」超商開吃

4大超商「520最甜優惠」快看！霜淇淋2支0元、咖啡加10元多1杯

超商限定「史努比一番賞」有8款獎品　狗屋抱枕超Q

直擊／蕭美琴就職副總統　媽媽出席觀禮

蘇花下清水橋震斷後最新畫面曝　加速搶修5月底前開放大車通行

小朋友愛挑食　營養如何補充？

品酩見證民主歷程　第16任總統副總統就職紀念酒歡慶上市

影／許凱「凹凸手臂肌」筋肉畫面超狂！　嬌羞臉一秒變man帥炸

涉殺人未遂！基隆戒護犯逃離醫院「身影曝光」　穿格紋衫沿路步行

陽明10大股東「4進4出」！　航海王、巨型韭菜都入列

521續審國會改革前⋯柯建銘搭話「緊抓蔣萬安右手」　蔣一度神情凝重

路透：賴清德就職演說將對北京釋善意　籲兩岸和平

美國務卿布林肯祝賀賴清德就職　「台美攜手合作維持台海穩定」

露奶妹酒吧外被保全打趴　慘遭轎車輾拖70公尺後亡

消費熱門新聞

4大超商「520最甜優惠」一次看！

4大超商「520最甜優惠」快看！

超商「蜜汁大雞排」只要50元爽吃

7-11x小美「2款獨家新冰」限時2件0元

拿坡里8塊炸雞桶買1送1限時搶吃

麥當勞最新6大優惠券本周限定吃

金門酒廠「總統就職紀念酒」全系列開賣！

輕鬆小品攜手漫才泰斗達康.come　超商飲料杯笑話回來了

7-11最新「周末優惠」一次看！

熟男注意！攝護腺肥大沒處理「恐影響腎臟」

7-11霜淇淋新口味！限時2支0元爽吃

「12款PABLO聯名美食」超商開吃

肯德基報稅季優惠！超狂組合89元

史上最Q「寶可夢大抱枕」！超商限定開賣

更多熱門

相關新聞

年輕女每天至少喝2杯手搖飲！突昏倒送醫插管

年輕女每天至少喝2杯手搖飲！突昏倒送醫插管

一名女性每天至少喝2至3杯手搖飲，但並不曉得自己已經罹患糖尿病，某天在家突然昏倒，送到急診發現是「高滲透壓高血糖症」。病人因為意識不清、緊急插管，經過治療才順利好轉。醫師指出，血糖過高造成高血糖高滲透壓狀態的病程，通常緩慢且不易察覺，病人常在意識發生嚴重障礙時才被發現。若不即時處裡，輕則昏迷，嚴重甚至會休克、死亡。

珍珠吃膩！妹子推1加料「不甜有嚼勁」

珍珠吃膩！妹子推1加料「不甜有嚼勁」

離不開手搖飲！5種喝法不發胖

離不開手搖飲！5種喝法不發胖

犯1大忌！13歲弟腎結石「痛到哭又吐」　醫：很多人這樣

犯1大忌！13歲弟腎結石「痛到哭又吐」　醫：很多人這樣

妹子喝完手搖飲失眠！大票首推「1類茶飲」照睡無誤

妹子喝完手搖飲失眠！大票首推「1類茶飲」照睡無誤

關鍵字：

舒酸定有飲Youin手搖飲口腔檢測舒酸定專業抗敏護齦牙膏敏感性牙齒

讀者迴響

熱門新聞

即／北檢受監護處分人醫院脫逃！通緝照曝光

首波梅雨一片紫紅！全台灌水5天熱區曝

美女網紅CEO夏筠婷「深夜發聲了」！

中女中畢旅爆領隊性騷全車　威脅舌頭伸進嘴喇18圈

曹西平爆演藝圈假面夫妻：都離婚了硬要演

存不了錢的特徵！前行員眼中3壞習慣

快訊／04:35台南市規模4.2極淺層地震

多圖／520就職禮賓人員「不穿裙」打破傳統

特斯拉賣不掉　庫存塞廢棄停車場

澳男在台吃到老鼠藥驚爆案外案　女友英籍前夫也中毒亡

夏筠婷AI換臉還被酸爆！勾惡聲援揭暗網代碼

具惠善離婚4年生活曝光　「睡車上早餐吃泡麵」親口認：沒地方住⋯

裸體渡假村！勃起還狂炫　秒被轟出去

NONO婚前要朱海君電話「1招躲過經紀人勸阻」

巨大藍色流星7秒劃過葡萄牙、西班牙

更多

最夯影音

更多

韓影后「巧遇許光漢」害羞逃跑XD　他超暖追上去..高賢廷認：很喜歡他

婦騎單車穿越台1線　遭轎車撞全身骨折亡

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

具惠善離婚4年..親口認：沒有家！　重返校園「睡車上吃泡麵」不常洗澡

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面