有飲X舒酸定 初夏野莓纖果優優。放心享美食就交給專業　一次處理抗敏＋護齦

消費中心／綜合報導

愛嚐鮮的手搖控注意，小確幸又來了！人氣網紅手搖飲店「有飲Youin」最受歡迎的「優優系列」，利用優格、新鮮水果搭配鮮奶製作成優格飲，再加上微冰沙口感，喝了清涼秒消暑，欲罷不能，是許多手搖控必點飲品之選，除了廣受好評的原味、草莓、鳳梨，大人小孩都愛之外，今年夏天跨界舒酸定，推出期間限定的全新「初夏野莓纖果優優」，超冰又有ＱＱ的寒天配料，不少人一喝立刻愛上。

把寒天變成配料新寵，獨特風味充滿驚喜，讓手搖控無法抗拒，一口接一口停不下來，新飲品才剛上市，加料初夏野莓聯名新口味引發好奇，人氣和買氣都很不錯，吸引很多人列入必喝清單，尤其嘗鮮之外又看見封膜上的小設計，喝飲料咀嚼配料的同時，還能檢視自己有沒有敏感性牙齒、牙齦問題，更想點一杯來品嚐看看，準備去爆喝一波！這款期間限定的「檢測系手搖」，喝過的都大推不能錯過，但最令人意想不到的是，它背後大有來頭，竟然是有飲與舒酸定的跨界聯名，不只要滿足味蕾，還要共同捍衛你的口腔健康。

吸管一戳，大口吸著冰涼飲料超過癮，但有些人一喝到超冰飲品，牙齒馬上竄出一陣刺痛感，咬下嚼勁配料，牙齦又卡卡不舒服***，令人不自覺咬緊牙關倒吸一口氣，如果吃東西時發現有上述問題，還以為是食物的問題，但其實要當心這可能是牙齒敏感、牙齦問題的徵兆，那可是一點也療癒不起來！這些問題不會自己好，所以早知道早處理很重要！這時候趕快來做個口腔健康檢測了解自己的口腔健康狀況吧～

測驗連結►https://haleon-happymouthhappylife.com.tw/universal

YES或NO簡單回答10道問題，例如「刷牙流血或是有粉紅色的泡泡」、「喝到熱湯牙齒會有短暫酸痛」、「怕牙齒刺痛不敢大口吃冰」等，完成所有題目後，除了從結果看吃貨潛力值，還要找出是否有敏感牙、牙齦問題。

很多人都有敏感性牙齒及牙齦問題，平常不發作時，口腔狀態看似良好，可是一旦吃到太冰、太熱或酸甜食物，牙齒突然間產生尖銳的疼痛、酸軟，另外，吃到硬的東西，也會覺得牙齦卡卡***，以及刷牙、剔牙發現流血等情形，這其實就是敏感性牙齒和牙齦問題，兩個問題很容易一起發生，很多人覺得不處理也沒關係，但是這些問題不會隨著時間自己好起來，若放著不處理，可能會變得更加嚴重，從一開始的偶爾發生漸漸變成頻繁出現的惱人問題。

諮詢專業牙醫師，定期口腔檢查很重要，日常的衛生保健更是不能少，應該要根據個人口腔狀況來挑選適合自己的牙膏，如果同時有敏感性牙齒及牙齦問題，可以從每天的口腔清潔開始做保養，選擇台灣牙醫師NO.1推薦**「舒酸定專業抗敏護齦牙膏」，雙效配方可以在牙齒敏感的部位形成保護層，並採用微米泡泡深潔科技，刷牙時，百萬個微米粒子會深入口腔死角，幫助清除在牙齦線堆積的牙菌斑*，幫助舒緩牙齒敏感及改善牙齦健康*，經2週有效^，2種問題一次處理，讓吃貨再次放心大口享受美食。

舒酸定Ｘ有飲期間限定的聯名飲料已經在全省有飲門市販售中囉！每日每店前20名購買聯名手搖還可獲贈舒酸定專業抗敏護齦小牙膏，除此之外，拍照打卡還有機會參加多重抽獎。

活動資訊(5/20~6/19)：

第一重好禮：前20名民眾購買初夏野莓纖果優優，可獲舒酸定小牙膏

第二重好禮：舒酸定Instagram抽獎，

發IG限動標記兩品牌帳號並設定為公開，即有機會參加抽獎

第三重好禮：有飲於官方IG舉辦拍照打卡留言抽獎

以上活動請以店內及品牌方公告為準

*每天刷牙兩次並配合正確刷牙習慣

**係指No.1 牙醫推薦抗敏牙膏品牌，根據2023年6月~2023年7月Ipsos市場調查報告(抗敏感牙膏品類)

***係指牙齦問題造成的牙齦不舒服，有任何牙齒和牙齦問題，請諮詢您的牙醫師

^係指與一般含氟牙膏相比，每天刷牙兩次並配合正確刷牙習慣

✦若有牙齒相關問題請諮詢牙醫師。此篇文章由舒酸定品牌贊助。對於舒酸定產品有任何疑問，請撥打消費者免費專線 0800-212-259

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