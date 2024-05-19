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屏東大學畢業典禮　腦麻蔡東霖獲「屏大之光」獎！母獲頒感謝狀

▲屏東大學19日舉行畢業典禮 。（圖／屏東大學提供）

▲屏東大學19日舉行畢業典禮 。（圖／屏東大學提供）

記者陳崑福／屏東報導

國立屏東大學於今(19)日在民生校區大禮堂，分上下午場舉辦畢業典禮，共有2,149畢業生；陳永森校長表示，屏大是全台最早舉行畢業典禮的大學，並重申「屏東事就是屏大的事」，屏大將永遠做為屏東整體發展的堅強後盾，也是校友最堅實的支持與夥伴。法官出身的屏東縣長周春米則引用美國大法官羅伯茲2017年受邀參加兒子畢業典禮時的致詞內容，期勉畢業生未來要有面對失敗的勇氣。

▲屏東大學19日舉行畢業典禮 。（圖／屏東大學提供）

▲屏東大學19日舉行畢業典禮 。（圖／屏東大學提供）

陳永森校長說，今年是屏東大學第十屆畢業典禮，主題為「夢想翱翔」，期許畢業生為自己的未來做出選擇，意即「自己的未來自己決定」。雖然只是第十屆畢典，但屏大的歷史淵源流長，本屆畢業同學在入學時遇到疫情肆虐，只能戴著口罩或透過遠距視訊，四年大學生涯經歷了全世界最嚴峻的考驗，讓同學擁有不一樣的學習、成長經驗，並磨練出韌性，無論多久之後，母校永遠是校友最堅實的支持與夥伴。

▲屏東大學19日舉行畢業典禮 。（圖／屏東大學提供）

縣長周春米致詞說，屏東大學以屏東為名，如同陳校長所說，「屏東事就是屏大事」，根據調查統計，屏東大學畢業生進入職場後，雇主滿意度高達95%以上，表示學校師長教導有方。她勉勵畢業同學要有面對失敗的勇氣，從小到大，爸爸、媽媽、阿公、阿嬤、都把大家保護得很好，但遇到失敗、挫折時，要有面對勇氣，並祝福所有同學畢業快樂，前程似錦。

下午到場的屏大校友總會張平沼理事長，以自身的求學歷程為例，感謝母校昔日的栽培，讓他有能力開創出一番事業，期勉畢業同學終身學習，勇於開創人生，讓母校來日能以同學為榮為傲。

立委鍾佳濱則說，大學畢業或成年，最大的改變就是時時刻刻要為自己的行為「負責」，並以前兩天在立法院發生肢體衝突事件為例，他從高處摔下，肋骨撞到桌角受傷，導致現在說話須小心翼翼否則會痛。「我去掛急診的時候，醫生說幸好你有練過，否則會更嚴重」；他期勉畢業同學，面對這個混亂的時代，隨時鍛練好你的身體，強壯你的知識，培養你的人脈，照顧好你的朋友，在未來豐富的人生路上，可以獨善其身，也可以兼善天下，當人家需要你的時候，挺身而出吧！語畢台下響起熱烈的掌聲。

畢業典禮頒發「屏大之光」獎與「屏大領航」獎；屏大之光獲獎者有3人，分別是國際經營與貿易學系蔡東霖同學、行銷與流通管理學系張蕙馨同學、電腦科學與人工智慧學系陳歆宜同學；屏大領獎航獎則是頒給電腦與通訊學系黃郁靜同學。

前年榮獲總統教育獎的蔡東霖同學，從小因腦性麻痺造成肢體障礙，長年坐在輪椅上，但他克服病痛、以腳代手，媽媽王淑萍入住屏大愛心宿舍，全程陪讀，照顧東霖的生活起居，雖然東霖得多花好幾倍時間學習課業，但每學期保持班上前5名，努力向學的精神和堅韌的毅力感動了無數人，因而獲頒「屏大之光」獎。

學校另外頒發感謝狀給他的媽媽王淑萍，她先前獲得全國十大傑出愛心媽媽的榮譽，竭盡心力陪伴兒子，用心栽培，展現了母親的堅強與溫柔。她以熱情和正向的態度面對人生，對學校特教學習政策和環境的支持也非常重要，成為了大家的楷模。

他的爸爸蔡易達表示，兒子在讀國貿系期間，修讀了資訊系及資工系的課程。未來，會朝資訊及AI方向發展，因為他對機器人開發有濃厚的興趣，希望能開發AI輔具，造福更多身心障礙者，家人會全力支持兒子做喜歡的事情，完成自己的夢想。

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