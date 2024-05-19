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阿里山春茶競賽　梅山鄉張棠宸獲烏龍組特等

▲▼ 阿里山春茶競賽成績揭曉 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲阿里山春茶競賽成績揭曉，嘉義縣副縣長劉培東宣布得獎名單，烏龍組特等獎由梅山鄉瑞峰村張棠宸獲獎，金萱組特等獎由梅山鄉瑞峰村林秀寬奪冠   。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

113年度阿里山高山茶春季優良茶競賽成績揭曉，由嘉義縣副縣長劉培東宣布得獎名單，烏龍組特等獎由梅山鄉瑞峰村張棠宸獲獎，金萱組特等獎由梅山鄉瑞峰村林秀寬奪冠。
 

▲▼ 阿里山春茶競賽成績揭曉 。（圖／嘉義縣政府提供）

梅山鄉農會指出，今年報名狀況受乾旱減產影響，實際繳茶點數青心烏龍組710點、金萱茶組247點，共957點。參賽者需實名制繳交可溯源茶葉，接著隨機抽查農藥殘留及鑑別產地，確保參賽茶樣皆產自台灣，且無農藥殘留。

主審郭寬福老師帶領18名初審委員進行初審，淘汰率約20%，再由茶改場林金池科長、前魚池分場長郭寬福及茶改場南部分場長林儒宏進行為期4天的複審，特等獎出爐前須經過5至6輪的評審，評選過程十分嚴謹。

▲▼ 阿里山春茶競賽成績揭曉 。（圖／嘉義縣政府提供）

林儒宏指出，今年氣候不穩，考驗茶農栽培管理及製茶技術，今年的烏龍組特等獎具果香，茶湯甘醇富喉韻；金萱組特等獎具花果香、特色香，滋味甘醇濃稠，杯底香持久。

劉培東表示，大阿里山屬高海拔茶區，出產品質極佳的阿里山高山茶，5月26日上午將在梅山鄉幸福廣場舉行頒獎暨展售會，歡迎愛好品茗的民眾前往選購。

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