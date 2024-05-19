嘉義縣加碼補助廚工薪資　當地食材入菜提升餐飲品質

▲嘉義縣加碼補助18校廚工薪資，提升學生用餐品質。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府為維護學童營養午餐品質，今年5月起將補貼一般地區及非山非市地區18所學校廚工薪資，補助金額達955萬元。此外，透過在地食材入菜，亦可結合食農教育，以潛移默化培養學生「感恩土地感謝農民謝謝食物」的素養。

教育處指出，中央實施推動偏鄉學校中央廚房計畫，補助偏鄉學校廚工薪資和午餐餐費，對偏鄉學校提升午餐品質受到家長及學生廣大迴響；縣府考量一般地區及非山非市地區部分學校未獲補助，決定加碼方案，以補助廚工薪資方式，將家長的收費回歸到食材上，藉此提升午餐菜色品質。

縣長翁章梁表示，補助學校午餐校廚人事費，能照顧廚工及保障學校午餐供餐品質，為了體恤學校廚房從業人員辛勞，將補助學校廚工薪資及年終獎金，讓學生所繳餐費用於午餐食材支出，照顧廚工並把關學校午餐營養品質。

教育處長李美華指出，原現行午餐包含中央補助，採用國產可溯源的3章1Q食材每人每餐10元(偏鄉14元)，國小由縣府補助每週供應一次鮮牛羊豆奶，為兼顧學校午餐供餐穩定及餐飲品質，並降低廚工人員流動率，今年5月起，一般地區及非山非市地區廚工薪資由縣府加碼補助，並以月薪聘用，降低收費於人事費支出比例。

縣府表示，受補助的永慶高中等18校每餐可再增加最高10元補助，學校可將經費用來將主菜多元化變化、使用在地嘉義優鮮食材或增加水果及乳製品供應次數等，讓午餐菜色更豐富多元。