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德國發現二戰500kg未爆彈！急疏散3500人　美瓦競技場暫關閉

▲▼「梅因斯05」的主場美瓦競技場（MEWA Arena）。（圖／翻攝自Facebook）

▲梅因斯05的主場美瓦競技場附近發現二戰未爆彈。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

德國西部城市梅因斯（Mainz）最近發現了一枚重達500公斤的二戰未爆彈，當局擔心炸彈恐將影響梅因斯05足球俱樂部將於28日舉行的足球賽，決定在當地26日對炸彈進行拆除。

據CNN報導，梅因斯市官方聲明指出，當地一處建設基地24日在進行施工作業時，發現了一枚美軍在二戰期間留下的500公斤未爆彈，當局隨即展開撤離作業，迅速疏散當地居民，並宣布將於當地26日展開引爆作業。

德甲足球聯賽球隊「梅因斯05」的主場美瓦競技場（MEWA Arena）恰好位於疏散半徑約750公尺內，因此俱樂部決定推遲26日的新聞發布會，並關閉球場內的俱樂部商店，直到當局完成引爆作業、確認安全後才重新開業。

根據計劃，梅因斯05將於28日與科隆足球俱樂部（FC Köln）對戰。由於目前2隊都正面臨降級的威脅，因此此戰將是決定2隊排名的重要保衛戰。梅因斯05指出，2隊之間的比賽不會受到當局引爆作業的影響，後續安全檢測也預計可以準時完成。

梅因斯市官方資訊顯示，為了確保引爆作業的安全，當局將盡快疏散當地3500名居民，但目前尚不清楚拆除和處理炸彈確切需要多長時間。報導稱，德國境內至今仍存有大量二戰期間的未爆彈藥，因此類似事件相當常見，多數建設公司在施工前，也會僱用私人拆彈小組來確保場地安全。

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