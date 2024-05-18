陸出動國企買房救市　人行證實：設立1.2兆元貸款！

▲大陸房市不振，政府推出進一步刺激措施。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸央行（中國人民銀行）副行長陶玲17日下午宣布，設立3000億元人民幣（約1.2兆元新台幣）保障性房屋再貸款，支持地方國有企業以合理價格收購已建成未出售商品房，用作配售型或配租型保障性住房。

陶玲在國務院政策例行吹風會上提到，近期中央政治局會議提出統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施，這是中央結合房地產市場供求關係的新變化，人民群眾對優質住房的新期待作出的重大決策部署。

陶玲指出，「中國人民銀行抓緊認真貫徹，立足中央銀行貨幣政策和宏觀審慎管理職能定位，推出4項政策措施。」

陶玲進一步指出，其中，設立3000億元保障性房屋再貸款，鼓勵引導金融機構依照市場化、法治化原則，支持地方國有企業以合理價格收購已建成未出售商品房，用作配售型或配租型保障性住房，預計帶動銀行貸款5000億元（約2.1兆元新台幣）。

外媒《彭博》日前也曾報導，大陸官方正考慮要求全國地方政府購買數以百萬計的未出售房屋，以拯救低迷的房地產市場。

報導指出，地方的國企將被要求使用國有銀行的貸款，以折扣過後的價格，向陷入困境的開發商購買未出售的房屋，並將購得的房屋改造成「經濟適用房」。

「經濟適用房」是大陸官方為中低收入民眾解決住房問題所進行的政策性安排，由官方統一下達計劃，用地一般實行行政劃撥的方式，免收土地出讓金，對各種經批准的收費實行減半徵收，出售價格實行政府指導價，按保本微利的原則確定。