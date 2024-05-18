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社會 社會焦點 保障人權

彰化奇葩標線「紅白紅3線並存」民眾傻眼　能不能停車警也霧煞煞

▲花壇鄉出現奇特標線。（圖／民眾提供）

▲花壇鄉出現「紅白紅」並存的奇特標線，結果是包商忘了將最右邊的紅線塗掉。（圖／葉繼元提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化花壇鄉花壇街、金墩街、番花路及平和街等路口，近日被同時漆上「紅白紅」3條標線，成為特殊景象，到底能不能停車引發民眾爭議。彰化縣警局交通隊據報後前往實勘，也是滿頭霧水，經鄉代翁啟祐了解，發現是承包廠商「畫錯了」，會保留正確的紅白線，並儘速將多畫的一條紅線塗掉。

曾經參選鄉長的鄉民葉繼元，日前po出照片，質疑怎麼會有「紅白紅」並存的奇怪交通標線嗎？位於花南路、花壇街、金墩街口的特別標線，用路人看到霧煞煞，有人說，在台中曾看到過路邊有紅線、白線並行，但紅線不能停車、白線內能停車、但兩條紅線中間夾著白線，這樣是怎樣的交通標線？到底能不能停車？

▲花壇鄉出現奇特標線。（圖／民眾提供）

從Google街景可以看到，原本該路段路口店家前均畫上紅線，日前花南路前重新鋪設柏油、剛開始是畫上兩條並行紅線，但因附近店家反映影響顧客臨停，因此又在其中一條紅線內加畫白線，成為奇特的景觀。

彰化縣警局交通隊及鄉代翁啟祐據報後也到現場勘查，看到這樣的標線也覺得納悶，詢問鄉公所才知道是承接工程的廠商疏忽，忘了塗掉最外側的紅線，變成新跟舊的混淆，導致民眾誤解，也在第一時間請相關單位速處理改善，會將最外側、最靠近房舍的紅線塗黑，再進行刨除、整平。

至於到底能否停車，警方表示，白線內可以臨時停車。

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