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社會 社會焦點 保障人權

曾與藝人修杰楷、王柏傑KTV衝突　3秒膠灌傷口！黑幫分子落網

記者邱中岳／台北報導

北市警少年隊日前掌握情資，涉嫌與藝人修杰楷、王柏傑發生肢體糾紛的陳姓男子，竟是竹聯幫麒麟堂幹部，又涉嫌限制其他被害人行動，且已棍棒毆打、3秒膠灌傷口等手段凌虐，逼迫被害人簽下巨額本票，少年隊與中山、大安分局等單位，在14日前往陳姓男子以及5名成員住處搜索，搜出本票、鎮暴槍、西瓜刀以及辣椒水等證物。

警方指出，竹聯幫麒麟堂34歲的陳姓幹部，3月時在北市大安區錢櫃KTV，涉嫌毆打藝人王柏傑、修杰楷等人，被逮後態度還相當囂張，3月28日晚間又邀約被害人到北市KTV協商債務，未料被害人甫進入包廂內就被他率眾持棍棒毆打並限制行動自由，要他簽下35萬元本票並匯款5萬元，接著搜刮身上現金9800元後才讓被害人離開。

▲北市少年警察隊逮捕涉嫌暴力討債的竹聯幫麒麟堂老大及成員5人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市少年警察隊逮捕涉嫌暴力討債的竹聯幫麒麟堂老大及成員5人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

不僅於此，陳嫌並以此暴力逼債手法，5月9日晚間邀約被害人到北市中山區龍江街1名幫眾住處，陳嫌教唆小弟用木棒圍毆，被害人被打到全身傷痕累累，陳嫌並仿效電影《艋舺》黑幫施暴情節，以3秒膠灌入被害人傷口凌虐，並要被害人簽下150萬元本票及債務協商的和解書，被害人10日凌晨逃脫後報警。

陳嫌率麒麟堂成員在短短3個月時間犯下多起暴力犯罪，北市少年警察隊接獲情資後，與轄區中山、大安、萬華警分局共組專案小組，14日兵分多路分赴台北市中山、大同、桃園市區拘提陳嫌及其幫眾共5人到案，並在幫眾龍江街住處查扣行動電話5支、空白本票1本、已簽立本票1批、刀械4把、鎮暴槍1枝及辣椒水2瓶等證物。

▲▼ 修杰楷、王柏傑、Sam慶生變成肢體衝突，女服務生。（圖／記者張君豪翻攝）

▲竹聯幫麒麟堂陳姓幹部涉嫌與藝人王柏傑、修杰楷發生肢體衝突，被逮後行徑囂張。（圖／記者張君豪翻攝）

陳嫌到案後坦承有約被害人出來協調債務，但否認有教唆小弟施暴犯罪行為，但因被害人指證歷歷，警訊後依觸犯組織犯罪條例、刑法恐嚇與妨害自由等罪嫌移送台北地檢署偵辦，因陳嫌犯後態度不佳，且供詞避重就輕，經檢察官複訊後法院裁定羈押禁見，警方將持續向上溯源，追查該黑幫暴力逼債的其餘被害人到案指證。

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