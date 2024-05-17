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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍委憂綠人海戰術審「6天6夜」　柯建銘「最後呼籲」韓國瑜嚴守角色

▲民進黨立院黨團總召柯建銘。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立院黨團總召柯建銘。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨團今（17日）力拚國會改革五法闖關三讀，朝野將上演表決大戰；而民進黨團總召柯建銘也預告立院「可能爆發史上最嚴重衝突」，國民黨團清晨6點已在議場門口集結完畢，民進黨團也在黨團辦公室備戰。柯建銘受訪時呼籲，院長韓國瑜必須守住立法院最後一道防線，必須中立、抗拒藍白壓力。至於藍委憂心若民進黨採取人海戰術恐拖「6天6夜」，柯僅回應，所以才要朝野協商，一條一條處理。

對於待會即將爆發的議事攻防，柯建銘強調，韓國瑜必須守住立法院最後一道防線，嚴守角色、抗拒藍白壓力，所有法案不管委員會、院長召集協商必須一條一條談，談一次不行談兩次，直到有結果為主，並簽下朝野協商結論，20個條文一條一條談，保留也沒有關係，結論就是院會時大體討論、逐條討論，不管多少人發言。

柯建銘指出，應遵照遊戲規則，否則民主就結束了，藍白仗著國會多數抽出逕付二讀、在程序委員會擋案、委員會全部沒收，這是立法院過去沒有的，委員會中心主義應該是讓所有委員充分發言，否則台灣國會就跟中國人大一樣，香港化、民主結束了。

柯建銘也呼籲韓國瑜謹慎處理、嚴守角色，抗拒來自藍白的壓力，你不是藍白院長、是國會的院長，今天的角色最重要，必須中立、硬起來。

至於是否讓所有委員登記發言，國民黨立委謝龍介稱，若64案每個人上去發言3分鐘要6天6夜？柯建銘表示，所以才要朝野協商，一條一條處理，看到底幾個人發言、幾分鐘才能處理，今天立法院就3大包：職權行使法、藐視國會罪、正副院長選舉辦法，每一案都要討論。

柯建銘指出，這個程序本來就要經過很多次朝野協商，講到最後表決才有可能，今天講的6天6夜證明他們跟本不協商。

至於待會議事攻防是否採取武鬥模式？柯建銘賣關子回應，先看國民黨要搞什麼。也有媒體追問是否睡得著？柯回應，國會被沒收當然憂心，30年沒發生過這樣的事情，豈有不憂心道理？面對敵人就是如此，一再強調今天關鍵在韓國瑜是不是中立，是不是要讓國會摧毀，就在他一念之間。

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