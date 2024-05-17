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咖啡、霜淇淋都有！　全家「2大夯品加10元多1件」只有3天

▲▼全家Fami!ce跨界合作New Balance推出全新「灰潮香草」、「炭焙烏龍」霜淇淋 。（圖／記者蕭筠攝）

▲超商2大夯品加10元多1件限時3天開跑 。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

周末小確幸快收！有超商即日起於全門市祭出限時3天「2大夯品加10元多1件」優惠，包括大杯特濃拿鐵、霜淇淋都有，且咖啡不限冰熱、霜淇淋開放口味任選，把握機會衝吃、衝喝一波。

全家全門市即日起至5月19日祭出限時3天「2大夯品加10元多1件」優惠，優惠品項有「Let’s Café大杯特濃拿鐵（冰熱不限）」、「Fami!ce霜淇淋（不限口味）」，其中，霜淇淋再多加10元可獲得Pocky香蕉棒1盒，以上優惠為會員限定。

目前Fami!ce霜淇淋最新口味為New Balance聯名「灰潮香草」霜淇淋，選用馬達加斯加天然香草萃取液結合台灣黑金竹炭粉製成，香氣十足，還有全新「炭焙烏龍」新口味，是使用新竹北埔的東方美人茶搭配台灣黑金竹炭粉調製而成，茶褐色的霜淇淋大口咬下帶有熟果香與蜂蜜香，每一口都超滿足，提醒炭焙烏龍霜淇淋只在雙口味店舖販售。

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11祭出限時咖啡飲品組合機會。（圖／業者提供）

另，7-11 OPENPOINT行動隨時取即日起至5月24日則有「520情人節」咖啡飲品優惠，品項有「CITY CAFE特大杯拿鐵11杯520元（限量10萬組）」、「CITY CAFE特大杯美式14杯520元（限量10萬組）」、「CITY PRIMA中杯精品美式／中杯精品拿鐵任10杯520元（限量3萬組）」、「CITY CAFE大杯熱卡布奇諾15杯520元（限量3萬組）」、「To b. by agnes b.經典冰可可2杯120元（每日限量1000組）」。

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