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社會 社會焦點 保障人權

毒販專賣黑幫同門！被逮誆騙走私地點　藥腳手機曝：曾有里長夢

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵3隊在2023年9月份查獲1名男子涉嫌販毒，男子還謊稱毒貨都是從新竹南寮漁港走私進口，但是警方發現該名男子根本是騙人，連漁港都沒踏進去；事隔半年警方又掌握事證再度逮人，甚至還發現男子具有竹聯幫龍堂背景，專門將毒品賣給幫派成員或成員的朋友，其中1名藥腳還曾經參選過桃園市八德區的里長。

警方調查，25歲的楊姓男子，具有竹聯幫龍堂背景，在2023年間，於桃園市大溪區檳榔攤當據點，將毒品彩虹菸藏在車上，專門賣給同幫派成員或者其介紹的熟客，遭到警方一舉查獲，被逮時還供出毒品都是從新竹南寮漁港走私進口，該漁港有時會有大批毒品交易，但警方查證後根本被楊男耍得團團轉。

▲▼竹聯幫龍堂成員賣毒給熟客，第一次被逮還誆稱新竹南寮漁港有大批毒品交易。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲竹聯幫龍堂成員賣毒給熟客，第一次被逮還誆稱新竹南寮漁港有大批毒品交易。（圖／記者邱中岳翻攝）

楊姓男子除了誆稱新竹南寮漁港有大批毒品交易之外，也不知悔改，警方於半年後又掌握情資，楊姓男子將重心轉往楊梅繼續販賣毒品維生，並且都是將毒品藏放在車上，有顧客上門購買時就會從車上取下出售，警方在2024年3月間又再度前往逮人，並查扣毒咖啡包、彩虹菸以及不明藥錠，訊後依照毒品罪嫌送辦。

▲▼竹聯幫龍堂成員賣毒給熟客，第一次被逮還誆稱新竹南寮漁港有大批毒品交易。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲竹聯幫龍堂成員賣毒2度被逮，警方掌握旗下1名藥腳還曾經競選里長。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方發現，楊姓男子主要販售地點都在桃園地區，平時主要都是以賣毒品維生，被逮後仍不知悔改持續販毒，警方也發現，其中1名37歲林姓藥腳經常上門購買毒品，被逮時手機還放置曾經競選過里長的文宣，氣得警方怒斥，這麼常買毒品，要如何競選里長替里民服務？訊後也依毒品罪送辦。

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