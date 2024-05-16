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社會 社會焦點 保障人權

Toyz入獄！3大恩怨「統椅之戰、詐賭風波、超派鐵拳」一次看

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲Toyz劉偉健入獄，過往曾跟網路名人超哥、統神、金旋風各自有恩怨。（合成圖／記者許權毅製）

記者許權毅／台中報導

直播主Toyz（劉偉健）因涉嫌販售大麻菸彈，被判刑4年2月定讞，預定今天(16日)入監服刑。Toyz從電競圈發跡，後又在實況圈發光發熱，進軍YouTube之後拍攝大量作品，卻也跟同樣是網路名人的統神、超哥等人發生過恩怨，甚至也因疑似利用隱形眼鏡詐賭網紅金旋風，後與夥伴周周鬧翻，風波可謂一波未平，一波又起，是永遠的爭議人物。

▲Toyz在電競圈、直播界甚至YouTube都有一定聲量地位。（圖／ETtoday資料照）

Toyz在2012年以台北暗殺星中路選手，在英雄聯盟職業賽事S2拿下世界大賽冠軍，後來轉隊加入香港電子競技戰隊，也曾擔任不同電競團體要角。後來將遊戲實況結合幽默、直白風格，在Twitch上直播曾經創下10萬人同時線上觀看的紀錄，也轉戰YouTube、浪Live等不同平台，唯一不變的是，一直都有大量粉絲追隨觀看。

Toyz自2014年開始上傳YouTube影片，訂閱數達85萬、600多部影片創造2億3千萬次觀看。其頻道初期以直播精華為主，後來拍攝生活類型影片又再度翻紅，各系列中以「美食公道伯」最廣為人知，2019年曾批評米其林餐廳讓人踩雷，一度與該餐廳槓上。

●統椅之戰3年恩怨　「落敗」退電競圈

2021年7月，Toyz跟直播主統神受手機遊戲邀請擔任代言人，雙方在遊戲內單挑，並承諾輸的一方要改名，統神疑似不熟遊戲操作，結果輸給Toyz。Toyz嘲諷統神「用單手玩、叫女友玩」都能贏，並要統神將遊戲內名字改成「Toyz的狗」，讓雙方怒火直接引爆。

▲張嘉航統神和劉偉健Toyz曾在2018年合照。（圖／翻攝Facebook／亞洲統神-張嘉航）

事後統神在館長陳之漢直播節目上表示：「工作7年，從沒遇過這麼不尊重人的人。」也認為雙方本來就不熟，Toyz卻不斷挑釁。Toyz後來則發布道歉影片，但被認為是「反酸」，統神則因大量案子遭退掉，開嗆「戰到不死不休」，不只雙方戰火越燒越烈，甚至雙方粉絲也鬧得不可開交。

▲Toyz跟統神去年在星光電競大賽上強碰，後者怒批「販毒狗」。（圖／翻攝自CTESA）

事件發生後，Toyz陸續因涉毒、詐賭事件備受批評，2人直到2023年12月在星光電競大賽意外同台，主辦單位找來Toyz擔任神秘頒獎人給統神，氣得統神在台上怒轟「販毒就該接受審判，你來這邊幹嘛！丟臉丟死人啊你，販毒狗！」Toyz事後開直播道歉，並稱「退出電競圈」，大量網友湧入統神臉書稱「電競不死鳥」、「統神怎麼輸？」、「統椅大戰落幕」等語。

●「麻」煩後又鬧詐賭　認拿隱眼作牌

時間拉回2021年9月，Toyz在跟統神發生爭執後2個月後，涉入販售大麻煙彈案件，遭台中地檢署聲押獲准，直到同年11月底才以150萬交保，但馬上又被送至戒治所2個月，直到2022年1月才獲釋放。

原以為Toyz獲釋後會銷聲匿跡，不料先是跟員工周周因頻道密碼鬧上司法，又被YouTuber金旋風爆料，Toyz涉嫌戴特殊隱形眼鏡詐賭，受害者還包含Toyz好友丁特，與周周共謀設局陸續騙了500萬到600萬。

▲Toyz當時在金旋風頻道上落淚道歉。（圖／翻攝YouTube／金旋風）

當時金旋風直接邀請「主嫌」Toyz開直播公布此事，也是當時Toyz在交保後首次露面，立刻引起大量關注。金旋風也公布現場實錄畫面，Toyz當場承認詐賭，後續金旋風還與另名YouTube超哥一起拍攝影片，揭露Toyz詐賭完整過程，卻也埋下Toyz與超哥另一場恩怨。

●醋飯不好吃　超派鐵拳縫11針告到底

今年1月，Toyz再度拍攝「美食公道伯」節目，到「超哥」黃伯超所開設日式料理店用餐，Toyz當著超哥面前批評「醋飯難吃」，雙方鬧到店門外爭論，結果超哥動手揮拳，將Toyz打到滿頭是血，頭部更是縫了11針。

▲Toyz跟超哥的醋飯事件引起風波，後者被提告。（圖／翻攝YouTube）

當時警方獲報趕到現場，將超哥當場逮捕帶回派出所，事後Toyz提告傷害、殺人未遂等罪，超哥則被上銬移送，檢方訊後5萬交保。超哥當時受訪表示，自己是使用了「超派鐵拳」教訓Toyz，「如果時光倒轉，還是會揍他」。

▲Toyz10日才到地檢署向檢方說明此事。（圖／ETtoday資料照）

本月10日，台北地檢署傳喚本案告訴人Toyz出庭，釐清事發經過。事後Toyz表明，自己「就算入獄也要告到底，目前也沒有想過和解的可能性。」雙方糾紛只能靜待司法調查。

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