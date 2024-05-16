法屬新喀里多尼亞緊急狀態！至少4死警察額頭中彈亡　法軍出動

▲ 新喀里多尼亞騷亂縱火焚燒，冒出陣陣濃煙。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

法屬太平洋群島新喀里多尼亞（New Caledonia）爆發30多年來最大騷亂，至今造成4人死亡、數百人受傷。對此法國政府15日宣布新喀里多尼亞進入緊急狀態至少12天，並在當地部署數百名鎮暴警察，維護當地主要機場與港口，平息動亂。

BBC、法廣等報導，這場暴動源自於法國國會本周通過的一項投票制度，賦予居住在新喀里多尼亞10年以上的法國居民投票權，但當地領袖擔憂這將稀釋原住民的選票，引爆騷亂。

新喀里多尼亞當地商店被洗劫、公共建築遭放火焚燒，多輛汽車被燒毀，首都諾美亞（Nouméa）不斷冒出濃煙，當地人與警察爆發衝突，部分民眾持步槍與刀器，造成約100名警察、憲兵受傷。有些民眾設置路障、組建民兵組織來保護家園，許多市民躲在家中。

▲▼車輛被縱火焚燒，騷亂至今造成4人死亡。（圖／達志影像／美聯社、路透）

法國14日宣布當地實施夜間宵禁、禁止公眾集會，但到了15日，嚴重騷亂仍在持續，還有人企圖越獄。法國內政部長達馬南（Gérald Darmanin）透露，這場騷亂釀成4人喪命，其中一名死者為警察，額頭遭近距離開槍擊中。

對此，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）宣布新喀里多尼亞進入緊急狀態，同時警告將會對暴力事件做出嚴厲回應。法國總理艾塔爾（Gabriel Attal）表示，已部署法國士兵保護新喀里多尼亞的機場與港口。新喀里多尼亞對於法國來說非常重要，因為法國正鞏固在印太地區的戰略大國地位。

新喀里多尼亞人口大約30萬左右，其中原住民卡納克人（Kanak）站約40%，位於澳洲和斐濟之間，之前是法國殖民地，在1998年簽署努美阿協議（Noumea Accord）之後，當地人民擁有更多政治權力，先前辦過3次獨立公投，最終都選擇留在法國。