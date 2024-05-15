　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

美對中加徵關稅　專家：美國選舉年拉攏產業民眾

▲大陸電動車出口。（圖／CFP）

▲中國電動車大量向海外出口。（圖／CFP）

文／中央社台北15日電

美國宣布對中國進口商品加徵關稅，中國商務部批評，嚴重影響中美合作氛圍；中國專家認為，拜登（Joe Biden）試圖拉攏產業、表態民眾，另也有施壓歐盟等盟友看齊美國政策味道。

白宮在當地時間14日表示，美國將對價值180億美元（約新台幣5825億元）從中國進口的商品加徵關稅，包括電動車、電池、鋼、關鍵礦物等戰略產業。電動車關稅稅率預計於今年增至原來的4倍，來到100%；半導體關稅稅率則將於明年底前從25%增至50%。

中國官媒環球時報今天報導引述專家學者意見指出，美國持續打壓中國產業，由於正值美國選舉年，拜登政府拋出加徵關稅措施也有拉攏產業、爭取選民等政治目的，另也有施壓歐盟為主等盟友看齊美國政策的意圖。

▲▼拜登。（圖／CFP）

外交學院國際關係研究所教授李海東表示，美國傳統汽車製造業涉及大規模就業，從燃油車往電動汽車轉型有許多困難，拜登政府這波加稅，一方面是為了拉攏美國傳統汽車製造巨頭的支持；另一方面也是對美國民眾表明，將保證美國在全球新能源領域的領導權。

李海東提到，美國這波加徵關稅也是希望向以歐盟為主的盟友施壓，引導這些國家看齊美國政策，這或將破壞中歐合作與經濟全球化，也會影響當前全球經濟的復甦進程，可以說是「高度不負責任的」。

中國（深圳）綜合開發研究院財稅貿易與產業發展研究中心主任韋福雷認為，美國不是中國電動汽車廠商的主要市場，這次電動車關稅增至100%，這是試圖將中國電動汽車擋在美國大門外。

▲比亞迪電動車。（圖／CFP）

韋福雷指出，美國現有政策自相矛盾，中美新任氣候變遷特使近期在華盛頓會晤，美國卻又將中國新能源產品定義為「過剩產能」，將其作為打壓對象。

韋福雷認為，在新能源領域中，美國強拉歐洲針對中國產品的趨勢值得警惕。歐盟必須了解，中國新能源產業具備規模與成本優勢，一旦歐盟對中國發起反傾銷、反補貼等貿易保護措施，只會導致雙輸局面。

ET快訊
不是抖音！高中生都在用「2款App」　學生認證：一下課就打開
快訊／「金玟池」掰了！　政大景觀池命名第一名從缺
林飛帆新工作不是領「部長級」薪水！　實際月薪曝光
北市警包庇賭色15年　業者每月進貢數十萬！
快訊／狼校長性侵4女童　重判15年8月
洲美嚴重車禍　恐怖瞬間曝！
欠費10億！　79萬輛車不繳汽燃費

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

握商店審核權！電商基層員工「1年收賄逾4億」　網：疑為淘寶

美對中加徵關稅　專家：美國選舉年拉攏產業民眾

男大生遭指「要求12歲女童拍裸照」　母怒控：親吻摟抱我女兒

陸網紅指控「機長失聯」遭打臉　東航：機組遇曼谷大塞車

陸男子手掌遭機器絞斷剩兩指　醫12小時顯微鏡「斷指移位」重塑右手

美對陸電動車加稅　王毅：不要再給世界製造新的麻煩了！

河南颳8級大風！樹被連根拔起　路燈倒塌「行人當場被砸死」

菲律賓5搜民間船駛向黃岩島水域　陸外交部：將依法維權反制

香港政府「整頓」社工註冊局　加入多名「特首選任」成員

對美商品也加徵關稅？　陸外交部示警：增加對華關稅是錯上加錯

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

大馬網紅來台旅遊超失望...　見交通狀況嘆：真的是地獄

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

36歲單親媽摩鐵喝酒、拉K　拿枕頭悶殺親生小姊弟

Toyz入獄倒數！蹦闆：每周都會去探監　義氣承諾「把他媽媽當成我媽媽照顧」

外公摩鐵認屍心碎捶櫃！　2寶媽男友衝警局哭求見面

寶寶出生2周驟逝...　猩猩媽緊抱孩3個月

Toyz入獄倒數！蹦闆義氣承諾「把他媽媽當成我媽媽照顧」

握商店審核權！電商基層員工「1年收賄逾4億」　網：疑為淘寶

美對中加徵關稅　專家：美國選舉年拉攏產業民眾

男大生遭指「要求12歲女童拍裸照」　母怒控：親吻摟抱我女兒

陸網紅指控「機長失聯」遭打臉　東航：機組遇曼谷大塞車

陸男子手掌遭機器絞斷剩兩指　醫12小時顯微鏡「斷指移位」重塑右手

美對陸電動車加稅　王毅：不要再給世界製造新的麻煩了！

河南颳8級大風！樹被連根拔起　路燈倒塌「行人當場被砸死」

菲律賓5搜民間船駛向黃岩島水域　陸外交部：將依法維權反制

香港政府「整頓」社工註冊局　加入多名「特首選任」成員

對美商品也加徵關稅？　陸外交部示警：增加對華關稅是錯上加錯

大統百貨總裁也按讚的泉水　3.1億「萬安農牧」仍流標

南韓夫妻吃牛肉「喀啦」一聲…竟咬到注射針頭　驚悚X光照疑吞下肚

豬哥亮癌逝7周年「謝金燕痛心發聲」！　230字吐思念：想你了

桃園大坑溪大量白色泡沫！元凶抓到了　最高罰300萬

黃國昌喊與國民黨輪值守議場　王定宇嘆：真把民眾黨帶成藍營附庸

差3000元「就是不買冷暖空調」　他喊好蠢！一票人曝心聲

桃園觀旅局攜手新加坡具影響力旅行業協會　簽署MOU共推智慧永續觀光

東高雄2日遊推薦！千坪「懶人露營區」看星星　擂茶焢窯推爆

洪總談球隊守備失誤　紀慶然扭到腳要下二軍

媽媽來了！白柴車上「飛機耳+瞇瞇眼」興奮迎接　萌到像小白羊

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

大陸熱門新聞

快訊／陸宣布嚴懲劉寶傑等5名台灣名嘴

陸何時懲戒台灣5名嘴？　國台辦：拭目以待

剛買新車17天！他遭車頂帳篷活活夾死

打掃沒戴口罩！20多歲女肺部竟長「小樹芽」

小學教師3年猥褻性侵29名幼女　被執行死刑

男童遭狗咬未及時接種疫苗　18天後身亡

美加徵301關稅　中商務部回應了

豆奶下藥迷昏男友！她一口咬下命根當場吞下去

電商基層男一年收賄4.1億！400廠商乖乖付錢

帽T男帶1.5公斤鱷魚頭入境！女海關攔查大震驚

女駕駛輾到人　兩度強拉她坐起來

21歲最美死刑犯槍決前張開嘴巴　行刑人秒懂

三寶「彎道逆向超車」猛撞雙載機車！　2女遭撞飛

醫生診斷患胃腸炎…女童1天後突休克死亡

更多熱門

相關新聞

廣達AI伺服器強勁「下半年爆發」

廣達AI伺服器強勁「下半年爆發」

廣達（2382）15日舉行法人說明會。儘管廣達第一季每股淨利（EPS）3.13元繳出不錯成績，AI伺服器業績持續強勁，但面對消費市場低迷、筆電前景如AI PC需求尚不明，廣達展望也轉為保守態度，預計年增幅度是個位數增長。

美對陸電動車加稅　王毅：給世界製造新麻煩

美對陸電動車加稅　王毅：給世界製造新麻煩

美加徵301關稅　中商務部回應了

美加徵301關稅　中商務部回應了

鴻海AI伺服器營收年增2倍、全年能見度佳

鴻海AI伺服器營收年增2倍、全年能見度佳

台灣福斯首座快速充電站啟用

台灣福斯首座快速充電站啟用

關鍵字：

關稅電動車加稅大選

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陸宣布嚴懲劉寶傑等5名台灣名嘴

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

摩鐵雙屍！中和櫃姐「沒結過婚」獨養2子女　生父曝光

結婚8年「終於成功愛愛了」！人妻：下禮拜就去辦離婚

高鐵被借手機「通話紀錄大傻眼」！妹子崩潰

Toyz蹲牢前認了「要瘋狂愛愛」！

「你吃太多了！」大胃王YTR被吃到飽店家制止

新北2寶媽起底　悶殺前拍下子女熟睡照

Toyz爆「被篠崎泫綠了又復合」：愛她愛到不行！

超哥開大牛出車禍遭求償6400萬　他拄拐杖現身

沒買YouTube會員！她關閉1設定「廣告全消失」

先悶殺9歲姊再殺6歲弟！單親媽見兒女照片放聲大哭

外公見冰冷愛孫心碎捶櫃　2寶媽男友衝警局求見面

Toyz爆「真的急了」入獄前想娶篠崎泫

騎車下班遇死劫！26歲女牙醫慘遭公車輾斃

更多

最夯影音

更多

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

大馬網紅來台旅遊超失望...　見交通狀況嘆：真的是地獄

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面