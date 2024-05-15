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印度地下礦場「電梯鏈條斷裂」墜落！　14人受困

記者詹雅婷／綜合報導

印度拉賈斯坦邦凱特里地區14日晚間一處銅礦地下礦場發生電梯墜落事故，據傳因連接電梯的鏈條斷裂，整部電梯墜毀在地下近2000英尺（約610公尺）之處，造成14人受困。所幸這起事件並未傳出人員死亡，全員平安，至今已有3人獲救，但傷勢嚴重，相關單位正採取行動，全力營救剩下的11名受困者。

NDTV、The Indian Express報導，事發於當地14日晚間8時，國營印度斯坦銅業公司的這座柯利汗（Kolihan）銅礦礦場電梯墜落後，電梯內部14人受困。已知受困人員包括加爾各答警戒小組成員、凱特里（Khetri）煤礦公司人員及同行記者。

趕到現場的凱特里省議員古爾賈（Dharampal Gurjar）表示，救援行動已經展開，相關單位正盡最大努力把電梯拉出來，截至目前並未確認有人死亡。醫療團隊透露，有些傷者頭部受傷，有些人是手部受傷。

就在稍早，由醫護人員組成的8人小組已從礦場出口進入內部，為受困人員提供醫療協助。現場還有9輛救護車在礦場外待命，以應對可能發生的緊急情況。

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