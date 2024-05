印度地下礦場「電梯鏈條斷裂」墜落！　14人受困

記者詹雅婷/綜合報導

印度拉賈斯坦邦凱特里地區14日晚間一處銅礦地下礦場發生電梯墜落事故,據傳因連接電梯的鏈條斷裂,整部電梯墜毀在地下近2000英尺(約610公尺)之處,造成14人受困。所幸這起事件並未傳出人員死亡,全員平安,至今已有3人獲救,但傷勢嚴重,相關單位正採取行動,全力營救剩下的11名受困者。

NDTV、The Indian Express報導,事發於當地14日晚間8時,國營印度斯坦銅業公司的這座柯利汗(Kolihan)銅礦礦場電梯墜落後,電梯內部14人受困。已知受困人員包括加爾各答警戒小組成員、凱特里(Khetri)煤礦公司人員及同行記者。

趕到現場的凱特里省議員古爾賈(Dharampal Gurjar)表示,救援行動已經展開,相關單位正盡最大努力把電梯拉出來,截至目前並未確認有人死亡。醫療團隊透露,有些傷者頭部受傷,有些人是手部受傷。

就在稍早,由醫護人員組成的8人小組已從礦場出口進入內部,為受困人員提供醫療協助。現場還有9輛救護車在礦場外待命,以應對可能發生的緊急情況。

