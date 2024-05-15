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3歲男童遭狗狠咬！轉院多地「找不到疫苗接種」　18天後發病身亡

▲▼3歲男童受傷離世。（圖／翻攝自縱覽新聞）

▲3歲男童脖子後面的傷口。（圖／翻攝自縱覽新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

河南省南陽市新野縣一名3歲男童小星（化名）近日在趙崗村附近玩耍時，不幸遭到一隻突然竄出的哈士奇襲擊，導致多處重傷。儘管小星立即接受了狂犬病疫苗注射，但由於傷情嚴重且未及時獲得狂犬病免疫球蛋白治療，他在出現狂犬病症狀後，最終搶救無效離世。

據《縱覽新聞》報導，樊姓女子一家居住在河南省南陽市新野縣上崗鄉趙崗村，4月21日下午6時許，兒子小星和奶奶在趙崗村附近公路旁玩耍，忽然跑過來一隻狗對小星開始攻擊，小星臉上、脖子、腿部多處被咬傷。

樊女說，當天她們緊急注射了狂犬病疫苗，由於當地沒有狂犬病免疫球蛋白，且小星傷勢嚴重，當地醫院建議她們到南陽市疾病預防控制中心進行傷口處理。

樊女稱，他們趕到南陽市已經是晚上八九點，她們跑了兩三個地方，要麼是沒有狂犬病免疫球蛋白，要麼就是已經關門，最終他們找到了一個叫瑞和醫院24小時犬傷處理預防接種綜合門診的地方，在那兒清洗了傷口並注射了狂犬病免疫球蛋白，處理完之後已經是凌晨，隨後緊急到南陽市中心醫院辦理了住院，醫生給小星注射了破傷風疫苗並對傷口進行了清創處理。

小星在南陽市中心醫院住院治療了9天，於5月1日辦理了出院。樊女稱，小星剛出院的幾天狀態還是不錯的，還想去幼稚園上學，但從5月7日開始情況一天比一天嚴重。

「7日早上，孩子一直哭鬧，體溫37度多，到醫院驗血也沒發現異常。5月8日，孩子雖然沒發燒，但一直想睡覺，眼睛睜不開，處於半昏迷狀態，我感覺情況不對，就帶著他到了新野縣中醫院」，樊女稱，5月8日，小星開始頻繁嘔吐，並出現情緒狂躁的狀況，她感覺情況很嚴重，要求轉院到南陽市中心醫院。

樊女說，「醫生說路上可能有一定風險，孩子可能隨時有生命危險，但我還是想給孩子轉院，8號晚上8點多，我們住進了南陽市婦幼保健院的ICU，孩子當時還有意識，會喊爸爸媽媽，但已經無法吞咽了」、「醫生說孩子的中樞神經已經快死完了，並有恐風、恐慌、狂躁的臨床表現，90%是狂犬病，讓我做好病危的心理準備。如果還想進一步搶救治療的話，建議我們到武漢或鄭州的大醫院」。樊女說，9日凌晨，小星已經不能自主呼吸了，但她們還想爭取一下，希望把孩子搶救回來。

9日凌晨3時許，載有小星的急救車開往了鄭州市，但不幸的是，急救車還沒到達河南省人民醫院，小星就沒了心跳，經過3個小時搶救，小星最終還是沒搶救回來。此時，小星還沒來得及注射第五針狂犬病疫苗。

樊女表示，咬傷小星的狗疑似為一隻流浪的哈士奇，事後雖有消息指出該犬已被處置，但具體情形尚不明朗。她對至今未能找到狗主人感到無助，希望能為孩子討回公道。

報警後，警方正在調查中，而當地村幹部證實了這一不幸事件，稱已採取措施提醒村民安全並嘗試捕捉，同時表示正在努力尋找狗主人，也計劃通過民政部門為受害家庭申請補助，但目前尚未得到同意。

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