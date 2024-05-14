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女律師淪男律師小三　嗆法務助理正宮「可悲婚姻」下場慘了

女律師淪男律師小三　嗆法務助理正宮「可悲婚姻」下場慘了

▲ 女律師淪男律師小三　嗆法務助理正宮「可悲婚姻」下場慘了。

周刊王

台中一名王姓女律師2022年起與另名已婚男律師有染，期間甚至電話騷擾擔任法務助理的莊姓正宮，還嗆「這種畸形的婚姻死不放手」，遭莊女提告求償60萬元。法官審酌後判賠40萬元，可上訴。

判決書指出，莊女在丈夫經營的律師事務所擔任法務助理，指控王女2022年至2023年與老公有染，還於前年9月至6月對她進行一系列騷擾，例如曾在2022年9月22日凌晨4點多撥打25通電話，另有盯梢等候等行為。

且王女明知她不願見面，卻虛報訪客名字欺騙大樓保全，擅自到她辦公室等候，甚至傳訊邀她丈夫「你就跟我做愛時，暫時忘記你老婆啊」；半夜傳簡訊「我找妳讓妳知道真相是什麼」、「明知道發生劈腿還決定結婚，後續會得到這種對待，也是剛剛好而已」、「妳好可悲，這種畸形的婚姻也死不放手，是缺房缺錢還是缺愛」、「他過去怎麼樣對待前女朋友們包含妳，應得的報應會延續下去的」。

王女則辯稱，莊女10多年前還未與其丈夫結婚時，自己是男方前女友，她在2013年雙方交往時有進行過懷孕小產手術，被男方暴力相向；莊女卻在她與男方無瓜葛的事隔多年後騷擾，不堪其擾才回應「我讓妳知道真相是什麼」，強調自己只是重申莊女丈夫過去對她造成的傷害，要求莊女停止騷擾，也未盯梢或讓莊女不能營業，當時沒見到對方就離開，其他簡訊與她無關更從沒看過。

台中地院法官認為，王女邀莊女丈夫「開房間做愛」已侵害配偶權，且傳訊的IG帳號也都是她使用的帳號，不採信其否認空言；半夜連續電話騷擾足以造成壓力，影響作息，王女所批評莊女婚姻、強迫莊女接受其嘲諷羞辱留言，足以對莊女造成精神壓力及不悅；又以欺騙方式到莊女工作處干擾，已侵害一般人生活及居住安寧，逾越社會常情所能忍受程度，判王女應賠償40萬元。可上訴。

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