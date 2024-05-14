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企業主張發展核電　環團籲「勿走回頭路」：應精進再生能源

▲▼台灣蠻野心足生態協會主辦 能源轉型不能走回頭路 過時的核電廠要淘汰記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲包括台灣蠻野生態協會等環保團體，今天呼籲能源轉型不能走回頭路，過時核電廠要淘汰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

520即將到來，新政府能源政策對核能的取捨備受外界關注。面對近期企業界頻頻提出發展核電主張，環保團體今（14日）共同召開記者會，齊聲表達反對蓋在斷層帶上的老舊核電廠延役，以及浪費資源與時間新建核電廠，並呼籲能源轉型不能走回頭路，過時的核電廠要淘汰，認為核電貴又危險，台灣應該做的是精進再生能源。

面對台灣供電問題，近來不少企業家紛紛提出發展核電主張，包括和碩董事長童子賢提出核二、三廠延役，剷平核一、四廠，引進芬蘭OL3新型核電廠，還有力積電董事長黃崇仁，則提出民間公司自設小型核能發電機。包括台灣蠻野心足生態協會、台灣環境保護聯盟、野薑花公民協會等多個民間環保團體，今天在立法院召開記者會，齊聲反對老舊核電廠延役。

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台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政首先表示，由於政府長期補貼政策，導致台灣工業用電電價遠低於其他國家。現在若想利用核電延役或新建核電廠等方式來降低電價，將導致用電大戶不願投資更多研發成本來改善耗能問題，這等於是讓後代子孫來承擔，加上台灣處於容易受到地震、海嘯、極端天候等狀況的風險地區，以及後續核廢料的處理成本等，都是全民共同要負擔，故若以延役或新建核電廠來達成電價下降的目標，等於是為後代舉債，違反世代正義。

面對企業界認為核電廠可以延役，台灣環境保護聯盟會長葉國樑表示，企業界沒有考慮到核廢料要耗巨資看管，且要儲存萬年以上，輻射量才會降到安全水平，過程中出問題會造成疾病或甚至癌症，顯示核電成本不僅貴且危險，台灣目前應該是精進再生能源、儲電系統和智慧電網。

野薑花公民協會常務理事陳雪梨則建議，希望在台灣使用核電的人士，請先提出核廢料永久儲存方案，以及萬一爆發核災時的疏散方案，若提不出來，核電廠蓋在台灣這樣多斷層、多地震的地方，就是一個假議題，而台灣地熱地質條件好，應該結合國際先進技術，善用老天給台灣的地熱資源。

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