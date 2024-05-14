國三生割頸案「乾哥乾妹殺人罪起訴」！　連人帶卷移審少年法庭

▲新北國三生枉死，民團為他舉辦追思會。（圖／孩想陪你長大聯盟提供）

記者黃哲民、戴若涵／台北報導

新北市某國中2023年12月25日發生震驚全台的校園割喉案！一名林姓少女因不滿楊姓少年，竟教唆郭姓「乾哥」出手傷人，郭男為了替林女出氣，持預藏的彈簧刀狂刺楊男頸部10刀。楊姓少年搶救34小時仍因傷勢過重宣告不治。新北檢9日依殺人罪起訴林、郭，14日上午2人被連人帶卷移審少年法庭。

回顧整起事發經過，2023年12月25日中午12時許，就讀新北市某高中附設國中部的林姓少女，到楊姓男學生的班級找人聊天，被楊男要求離開以免打擾其他同學午休，林女不爽被楊男說了一句：「妳又不是我們班的！」轉頭跑去找同校的郭姓「乾哥」訴苦。

郭男找楊男理論要替「乾妹」出氣，雙方一言不合，郭男涉持預藏彈簧刀朝楊男頭頸狂刺10刀，因事出突然，在場師生都來不及阻止，楊男大失血倒地，送醫搶救34小時，隔天（26日）晚間仍回天乏術，由於全案發生地點就在校園內，且涉案者、死者均未成年，引起全台輿論譁然。

全案歷經3個月調查，法官3月開庭，並於4月12日依法將郭、林2人移送新北地檢署偵辦；檢方花27天火速偵結此案，9日依照殺人罪將郭姓少年、林姓少女起訴，14日上午9時許，直接連人帶卷從台北少年觀護所出發，移審少年法庭。