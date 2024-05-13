超商「3款爆餡麵包」來了！咬下有滿滿抹茶紅豆　只要38元爽吃

▲萊爾富「究餡麵包」即日起開賣3款全新口味，分別為抹茶紅豆、復古牛奶糖與香濃咖啡。（圖／萊爾富提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

快去嚐鮮！就有超商自即日起開賣「3款爆餡麵包新品」，抹茶控絕對不能錯過抹茶紅豆口味，大口咬下就能吃到抹茶醬搭配紅豆奶油霜，還有香甜又幸福的牛奶糖口味，且至5月28日前也能享優惠，原價單件38元，與指定飲品一起買只要59元，花銅板價就能享受。

萊爾富「究餡麵包」今年由內到外全面升級，除了將麵糰經由高溫短時間燒成，讓麵包體更蓬鬆之外，內餡也增量20%，讓消費者每一口都能吃到豐富美味的內餡。

萊爾富「究餡麵包」即日起開賣3款全新口味，通通售價38元，愛吃甜的一定要試試「復古牛奶糖」，特調奶香與焦糖經典結合，每一口都充滿幸福滋味；再來是「抹茶紅豆」，嚴選日本靜岡抹茶粉搭配特調紅豆奶油霜，抹茶控一定會愛；最後則是「香濃咖啡」，咖啡香與特調奶油餡根本絕配。

▲即日起至5月28日，只要購買萊爾富究餡麵包3款全新口味搭配指定飲品，即可享合購優惠價59元。



為了慶祝「究餡麵包」3款全新口味上市，萊爾富自即日起至5月28日也推出相關優惠，只要購買究餡麵包3款全新口味搭配指定飲品，即可享合購優惠價59元，指定飲品為Hi café中杯美式（冰熱任選）、樂法來杯小清新600ml系列的森巴水果茶/海鹽檸檬綠，茉莉茶園450ml金橙紅柚茉莉。

另外，7-11近日也宣布推出全新甜點品牌「LADEARS」，強調個人專屬獨處享用甜食的幸福療癒感，並以「淺嚐一份甜，療癒每一天」為標語，將「西式冷藏甜點」做為開發主軸，首波打造8款甜點新品，即日起於全台6900家門市開賣，詳細甜點介紹文可看《7-11全新甜點品牌來了！首波「8款新品」一次看 半月燒咬下爆餡》。

▲7-11全新甜點品牌「LADEARS」登場！首波打造8款超療癒甜點新品，即日起於全台6900家門市開賣。（圖／記者周姈姈攝）