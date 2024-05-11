　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

吳鳳科大韓國世界美食奧林匹克大賽4金3銀　劉錫家蔬果雕刻奪金

▲▼ 吳鳳科大餐旅管理系參加2024韓國世界美食奧林匹克大賽榮獲4金3銀佳績 。（圖／吳鳳科大提供）

▲ 吳鳳科大餐旅管理系參加2024韓國世界美食奧林匹克大賽榮獲4金3銀佳績 。（圖／吳鳳科大提供）

記者翁伊森／嘉義報導

吳鳳科大餐旅管理系日前由餐管系蕭烟淨主任與陳德勝、張忠平等老師帶領餐旅研究所沈稚遊、僑生專班劉錫家，及進修部方雅香、顏秋鳳、日間部一年級包佳鑫、項翊瑄等6位同學，前往韓國參加2024世界美食奧林匹克大賽，以觀光伴手禮、地方小吃、蔬果雕刻、精緻甜點、巧克力BONBON、造型和菓子組等，結合台灣特色及在地食材為核心，設計低糖纖維產品，榮獲4金3銀佳績，成功將台灣餐飲創藝產品行銷全世界，讓國際看見台灣，也讓世界看見吳鳳科技大學。校長蔡宏榮表示，鼓勵全校師生參賽，藉由專業技藝行銷吳鳳、行銷台灣，放眼國際，讓吳鳳學生具有國際移動力與競爭力。

蕭烟淨主任以嘉義特色酒品結合小農元素設計五款創藝酒釀月餅系列，奪得金牌獎:包含高粱酒釀玫瑰菠蘿月餅、紹興酒釀桂圓棗泥月餅、花雕酒釀紅藜蛋黃月餅、竹葉青酒釀竹炭奶黃月餅、梅酒釀柚香金沙月餅等，博得各國評審與參賽者青睞，馬上要求下訂單。

▲▼ 吳鳳科大餐旅管理系參加2024韓國世界美食奧林匹克大賽榮獲4金3銀佳績 。（圖／吳鳳科大提供）

▲ 吳鳳科大餐管系蕭烟淨主任以嘉義特色酒品結合小農元素設計五款創藝酒釀月餅系列，奪得金牌獎 。（圖／吳鳳科大提供）

榮獲銀牌的沈稚遊希望能在研究所畢業前，將父親辛苦經營一甲子的台灣特色小吃「阿來碗粿、米糕」傳承發揚到全世界。

▲▼ 吳鳳科大餐旅管理系參加2024韓國世界美食奧林匹克大賽榮獲4金3銀佳績 。（圖／吳鳳科大提供）

▲吳鳳科大餐旅研究所沈稚遊(左一)以台灣特色小吃「阿來碗粿、米糕」榮獲銀牌獎;吳鳳科大餐旅管理系蕭烟淨主任(右一) 。（圖／吳鳳科大提供）

僑專班應屆畢業生劉錫家以「金龍呈祥」蔬果雕刻獲得金牌，作品結合美術、工藝、雕刻等技術，在金龍年之際，以行雲流水、融合獨特生命經驗的蔬果雕刻工法，為預祝吳鳳60周年校運昌隆，金龍騰雲盤旋而起，昂首向上，直衝雲霄，傳達出飛龍昂揚氣勢，期待吳鳳校運一飛衝天的新氣象。

▲▼ 吳鳳科大餐旅管理系參加2024韓國世界美食奧林匹克大賽榮獲4金3銀佳績 。（圖／吳鳳科大提供）

▲吳鳳科大餐旅管理系僑專班應屆畢業生劉錫家以「金龍呈祥」蔬果雕刻獲得金牌 。（圖／吳鳳科大提供）

金牌方雅香以「將心.傳遞.真情」設計中西合併的伴手禮盒:薑黃香菇酥、船型玫瑰塔、紅麴桂圓酥，原創初衷是想獻給高齡的雙親，守護銀髮族想品嘗美味糕點又可以兼顧養生的念想。

嚴秋鳳同學以台灣水果的天然甜和結合濃郁的巧克力，創造口感豐富、風味獨特的巧克力BONBON榮獲金牌；日間部一年級包佳鑫同學以巧克力迷迭香蕉慕斯、法式經典拿破崙呈現精緻點心美味與養生健康的結合；項翊瑄同學以造型和菓子作品，雙雙獲得銀牌獎。

吳鳳餐旅管理系(所)以專業技能為教學導向，結合實習與專利，鼓勵學生參與國內外競賽，獲獎佳績不斷，自去年底榮獲教育部技職之光殊榮後，金光熠熠，喜事連連，學生專業技能的表現揚名國內外，實現雲嘉第一、國際知名。

本賽事由世界頂尖廚師組織主辦，已辦理過21屆的韓國世界美食奧林匹克大賽，是韓國歷史悠久的賽事之一，本次參賽國家共有來自韓國、台灣、德國、印尼、美國、印度、大陸、新加坡、越南、緬甸、澳門等11個國家選手參與，匯集世界各地1200位選手齊聚首爾。

 
ET快訊
快訊／上班注意！　國1「2車追撞」大回堵
三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網
桃園女高中生被打到腦震盪！霸凌者PO道歉文「2天後竟提告」
「三重滅門3死」1900萬豪宅成凶宅　房東損失曝光
三重滅門血案「女婿正面照曝光」！亡妻曾誇：不干預我的愛好
今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝
快訊／屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

瞬間豪大雨引致高壓斷線！　桃園大園、中壢千餘戶停電

快訊／新竹香山晚間停電！台電曝復電時間：線路設備故障搶修中

八里龍米路、五股成泰路銑鋪　5／13起3天實施夜間交管

新北單身聯誼第2階段開跑　5／13開放網路報名

新北表揚380模範生、30優秀身障生　侯友宜勉勵積極進取

520新人登記首選！新北祭「指定結婚生效日」加碼送禮

人間悲劇！台南男付不出醫藥費出院「家中猝逝」　兒沒錢幫他下葬

新北農業局打造生態廊道　減少賞螢車潮路殺風險

基隆防災團隊高階主管研習　北北基桃探訪員山子分洪道

基隆Podcast分享利用心流狀態　提升工作效率與幸福感

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

楊謹華問周揚青：沒想結婚嗎？　她單身3年..認了「曾想嫁」

韋禮安.羅時豐合唱台語版＜如果可以＞　雙胞胎合體！曝「走投無路」才認識XD

小S唸Lily卡片兩句就哭了！　女兒真情告白「永遠是妳的依靠」

三重滅門案「糯米被帶走了」　大女兒赴分局將愛犬抱回家

祖孫三代滅門！姐：最近有吵架　「妹婿曾借40萬」目前下落不明

瞬間豪大雨引致高壓斷線！　桃園大園、中壢千餘戶停電

快訊／新竹香山晚間停電！台電曝復電時間：線路設備故障搶修中

八里龍米路、五股成泰路銑鋪　5／13起3天實施夜間交管

新北單身聯誼第2階段開跑　5／13開放網路報名

新北表揚380模範生、30優秀身障生　侯友宜勉勵積極進取

520新人登記首選！新北祭「指定結婚生效日」加碼送禮

人間悲劇！台南男付不出醫藥費出院「家中猝逝」　兒沒錢幫他下葬

新北農業局打造生態廊道　減少賞螢車潮路殺風險

基隆防災團隊高階主管研習　北北基桃探訪員山子分洪道

基隆Podcast分享利用心流狀態　提升工作效率與幸福感

王永慶曾當面教記帳　張雅涵24歲創業「今營收破億」

快訊／48歲《上流戰爭》嚴基俊要結婚了！　「12月辦婚禮」對象身分曝光

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」大回堵

直擊紅孩兒馬國賢「蹲坐路邊吃便當」　落魄大叔造型突講話超大聲

集體被拖吊「大家傻眼互看」　醫：告示有陷阱

三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網

五一減併班效應擴大　MSC率先推出美東每大箱1萬美元鑽石級運價

唐綺陽運勢／巨蟹「金錢助你提升魅力」獅子有年輕桃花！雙子財運爆棚

大谷翔平結婚後還是睡10小時　採取二段式睡覺

「敷面膜」正確方法公開！片狀躺著效果最好　加碼新品膚質有感提升

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

地方熱門新聞

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

新竹香山停電！台電：線路設備故障

新北單身聯誼開跑　5／13開放網路報名

瞬間豪大雨致高壓斷線　桃園千戶停電

八里龍米路、五股成泰路銑鋪　5／13起3天實施夜間交管

新北表揚380模範生代表30優秀身障學生

520新人登記首選！新北祭「指定結婚生效日」加碼送禮

烏克蘭1家3口故障帆船修復完成航向新旅程

2歲男童遭凌虐致死台南社會局提升兒少返家標準強化作為

基隆首座寵物公園在暖暖　謝國樑開箱毛孩開心瘋玩

台中「水井嬰屍」案　高大成這麼說

台南做工行善團修屋準內政部長劉世芳到場慰勞

大樓掛292台冷氣 專家：為省電費

桃園YouBike2.0第二階段　拆轉啟動　

更多熱門

相關新聞

吳鳳科大就業博覽會　60家廠商提供3千職缺

吳鳳科大就業博覽會　60家廠商提供3千職缺

吳鳳科技大學秉持培育學生具備專業技能的教育理念，達成學生們百分百畢業即就業的辦學目標，讓學生在職場上能發揮所長學以致用，04月30日於吳鳳科大舉辦「2024龍飛鳳翔 順薪如意」校園徵才博覽會，讓學生了解職場脈動及就業趨勢，活動現場媒合適才適所的職缺，達到畢業即就業的目標。

吳鳳科大校園路跑　加碼抽大獎

吳鳳科大校園路跑　加碼抽大獎

吳鳳科大無人機科技系 　新生就送無人機

吳鳳科大無人機科技系 　新生就送無人機

吳鳳科大徵才博覽會　70廠商提供近3千職缺

吳鳳科大徵才博覽會　70廠商提供近3千職缺

吳鳳科大球隊冠名豪心建設

吳鳳科大球隊冠名豪心建設

關鍵字：

吳鳳科大2024韓國世界美食奧林匹克大賽劉錫家

讀者迴響

熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

今明全台變天　「下最大」地區曝

女高中生摑掌剪髮案！霸凌者道歉完提告

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

YTR小吳公開「路人無碼照」被罵爆！　緊急刪文道歉：是我思慮不周

三重3死豪宅成凶宅　房東損失曝光

第一眼看到魚還是貓？超準心測

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

更多

最夯影音

更多

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面