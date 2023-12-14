吳鳳科大校園路跑　學校師生及社區民眾加碼抽大獎

▲吳鳳科大舉辦校園路跑活動 ，校園師生及社區民眾近５百人共襄盛舉 。（圖／吳鳳科技大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

吳鳳科技大學13日舉辧第33屆樂活校園路跑活動，吸引校園師生與附近群眾近500人共襄盛舉，為提升校園運動風氣，學務處每年都會舉辦多元化的體育活動，鼓勵師生走出戶外，享受運動與健康，培養大家養成規律運動的好習慣。本屆校園路跑活動豐富多彩，除了精美紀念品並提供摸彩大獎，為活動增添了歡樂色彩，讓整個活動氛圍更加熱鬧。

吳鳳科大蔡宏榮校長表示，這場跑動不僅是學校的體育盛事，更是凝聚力的象徵，感謝所有工作人員的辛勞，同時鼓勵參賽選手在未來的生活中持續追求健康、堅持運動。學校也會持續提供健康的運動平台及良好的運動環境。

學務處體育運動組組長卓世鏞表示，今年校園路跑參賽人員有來自國際生韓國、越南、香港、印尼以及荷蘭等參賽選手，也邀請鄰近雙福村、文隆村、北斗村以及寮頂村的民眾一起來參加健走活動一公里，在各村長親自帶領下，阿公阿嬤各個精神抖擻，順利走完健走活動。

雙福村村長黃福元興奮表示，這樣的活動應該多舉辦，讓社區民眾有更多參與運動的機會。寮頂村何蕭錦有村長也輸人不輸陣的說絕對會帶領村民成功完賽，抽回大獎。